Страшная болезнь стала причиной смерти коллеги Юры Борисова по фильму «Кончится лето»

Актёр Вячеслав Югов, отметившийся участием в фильмах «Холодное золото», «Рядовой Чээрин», «Кончится лето», умер из-за онкологического заболевания. Артист последние годы боролся с раком лёгких, но всё равно не бросал сниматься в кино. Об этом сообщает SHOT.

Состояние 55-летнего Югова стало резко ухудшаться, пока он участвовал в съёмках картины «Кончится лето» с Юрой Борисовым. По данным телеграм-канала, актёр умер у себя дома в окружении родных. У него осталась жена и 17-летний сын-первокурсник.