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23 января, 14:15

Страшная болезнь стала причиной смерти коллеги Юры Борисова по фильму «Кончится лето»

Актёр фильма «Кончится лето» Вячеслав Югов скончался из-за рака лёгких

Вячеслав Югов в фильме «Холодное золото». Обложка © Кино-театр.ру

Вячеслав Югов в фильме «Холодное золото». Обложка © Кино-театр.ру

Актёр Вячеслав Югов, отметившийся участием в фильмах «Холодное золото», «Рядовой Чээрин», «Кончится лето», умер из-за онкологического заболевания. Артист последние годы боролся с раком лёгких, но всё равно не бросал сниматься в кино. Об этом сообщает SHOT.

Состояние 55-летнего Югова стало резко ухудшаться, пока он участвовал в съёмках картины «Кончится лето» с Юрой Борисовым. По данным телеграм-канала, актёр умер у себя дома в окружении родных. У него осталась жена и 17-летний сын-первокурсник.

Юра Борисов номинирован на «Оскар» за роль в «Аноре»
Юра Борисов номинирован на «Оскар» за роль в «Аноре»

Новость о смерти Югова облетела интернет совсем недавно, но артист скончался в конце прошедшего года. Во время съёмок «Кончится лето» актёр не раз жаловался на самочувствие, но всё равно продолжал работать. Картина выйдет в прокат в конце февраля.

Владимир Озеров
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