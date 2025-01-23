Страшная болезнь стала причиной смерти коллеги Юры Борисова по фильму «Кончится лето»
Актёр фильма «Кончится лето» Вячеслав Югов скончался из-за рака лёгких
Вячеслав Югов в фильме «Холодное золото». Обложка © Кино-театр.ру
Актёр Вячеслав Югов, отметившийся участием в фильмах «Холодное золото», «Рядовой Чээрин», «Кончится лето», умер из-за онкологического заболевания. Артист последние годы боролся с раком лёгких, но всё равно не бросал сниматься в кино. Об этом сообщает SHOT.
Состояние 55-летнего Югова стало резко ухудшаться, пока он участвовал в съёмках картины «Кончится лето» с Юрой Борисовым. По данным телеграм-канала, актёр умер у себя дома в окружении родных. У него осталась жена и 17-летний сын-первокурсник.
Новость о смерти Югова облетела интернет совсем недавно, но артист скончался в конце прошедшего года. Во время съёмок «Кончится лето» актёр не раз жаловался на самочувствие, но всё равно продолжал работать. Картина выйдет в прокат в конце февраля.