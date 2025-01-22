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22 января, 04:26

Скончался актёр Вячеслав Югов, снимавшийся с Борисовым в фильме «Кончится лето»

Вячеслав Югов в фильме «Холодное золото», режиссёр Пётр Хики. Обложка © Kinopoisk

Вячеслав Югов в фильме «Холодное золото», режиссёр Пётр Хики. Обложка © Kinopoisk

Российский актёр Вячеслав Югов, известный по ролям в таких фильмах, как «Рядовой Чэрин», «Холодное золото» и «Не хороните меня без Ивана», скончался на 56-м году жизни. Об этом сообщает портал «Кино-Театр.ру».

Трагедия произошла 24 декабря 2024 года, но информация об этом была опубликована лишь сегодня. Причины смерти не разглашаются.

Известно, что Югов принимал участие в съёмках триллера «Кончится лето», который выйдет в прокат 27 февраля 2025 года, где главную роль исполнил актёр Юрий Борисов.

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Артём Гапоненко
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