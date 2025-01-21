Оскароносный режиссёр Бертран Блие умер сразу после дня рождения

Французский режиссёр Бертран Блие умер в своём доме в Париже в окружении жены и детей. Его не стало на следующий день после 85-летия. Информацию о трагедии подтвердило издание Le Parisien.

«Он был гениальным автором диалогов в традициях Превера и Одиара. <...> Бертран Блие был выдающимся режиссёром-нонконформистом, безумным любителем свободы творчества», — написала в соцсети X министр культуры Франции Рашида Дати, добавив, что с большой печалью узнала о смерти легендарного режиссёра.

Известность Блие получил в далёком 1974 году, после выхода картины «Вальсирующие» (Les Valseuses) с Жераром Депардье. Буквально через пару лет — в 1979 году — Блие снял комедию под названием: «Приготовьте носовые платки». В итоге он смог получить премию «Оскар» за этот фильм в категории «Лучший фильм на иностранном языке».