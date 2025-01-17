Умер обладатель «Золотого мяча» 1964 года шотландец Денис Лоу

На 85-м году жизни скончался легендарный шотландский футболист и бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Денис Лоу. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«С тяжёлым сердцем мы сообщаем, что Денис Лоу скончался. Он усердно боролся, но сейчас наконец обрёл покой. Мы знаем, как люди сильно поддерживали и любили его», — приводит пресс-служба клуба заявление семьи Лоу.

Денис Лоу выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1962 по 1973 год, став одним из величайших нападающих в истории клуба. В 1964 году он завоевал «Золотой мяч», став лучшим игроком Европы. Вместе с «Юнайтед» Лоу дважды становился чемпионом Англии (1965, 1967), обладателем Кубка Англии (1963) и Кубка европейских чемпионов (1968). Рекорд Лоу по числу голов за клуб за один сезон — 46 мячей в сезоне 1963/64.

За свою карьеру Лоу также играл за английские клубы «Хаддерсфилд» и «Манчестер Сити», а также итальянский «Торино». В составе сборной Шотландии он провёл 55 матчей, забив 30 голов.