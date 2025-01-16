Юный вратарь умер от мощного удара мячом в грудь на тренировке в Бразилии

В Бразилии 16-летний вратарь любительской футбольной команды отбил пенальти грудью, после чего скончался. Трагедия произошла 5 января во время тренировки спортсменов. Об этом сообщает издание 20minutos.

Футболист умер от удара мячом. Видео © Х / cesaralo

Эдсон Лопес Гама не страдал никакими сердечными или другими тяжёлыми заболевания, он был абсолютно здоров. Как утверждается, юный футболист получил мощный удар мячом в область между грудиной и диафрагмой. Спортсмен тут же упал на землю от острой боли, подростка везли до больницы 11 часов, врачи не смогли спасти пациента.

«Сегодня ты тронул всю Бразилию, я никогда не думал, что это может быть так. Ты был преданным игроком и ребёнком, который никогда не грустил, всегда был счастлив», — написал брат Эдсона в соцсети.