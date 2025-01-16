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Регион
16 января, 17:24
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Юный вратарь умер от мощного удара мячом в грудь на тренировке в Бразилии

20minutos: В Бразилии 16-летний вратарь отразил пенальти грудью и скончался

В Бразилии 16-летний вратарь любительской футбольной команды отбил пенальти грудью, после чего скончался. Трагедия произошла 5 января во время тренировки спортсменов. Об этом сообщает издание 20minutos.

Футболист умер от удара мячом. Видео © Х / cesaralo

Эдсон Лопес Гама не страдал никакими сердечными или другими тяжёлыми заболевания, он был абсолютно здоров. Как утверждается, юный футболист получил мощный удар мячом в область между грудиной и диафрагмой. Спортсмен тут же упал на землю от острой боли, подростка везли до больницы 11 часов, врачи не смогли спасти пациента.

«Сегодня ты тронул всю Бразилию, я никогда не думал, что это может быть так. Ты был преданным игроком и ребёнком, который никогда не грустил, всегда был счастлив», — написал брат Эдсона в соцсети.

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Ранее сообщалось, что в Москве 17-летний подросток сломал три кости на руке в ходе тренировки по футболу, врачам пришлось вставить в кисти пациента металлические спицы, чтобы вернуть подвижность и функциональность конечности.

Обложка ©

freepik

Татьяна Миссуми
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