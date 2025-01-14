Экс-футболист сборной России и «Зенита» Алексей Ионов завершил карьеру в 35 лет

Экс-полузащитник сборной России по футболу Алексей Ионов завершил спортивную карьеру в возрасте 35 лет. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в своём телеграм-канале.

«Футболист провёл в составе сборной России 39 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи», — говорится в сообщении.

Уроженец Кингисеппа Ленинградской области Ионов начал взрослую карьеру в петербургском «Зенит», за которой выступал с 2007 по 2011 годы. Также он играл в «Кубани», «Анжи», московском «Динамо», ЦСКА, «Ростове», «Краснодаре» и «Урале». Ионов — чемпион России (2010), обладатель Кубка страны (2009/10), обладатель Кубка УЕФА (2007/08), обладатель Суперкубка России (2008 и 2011). Все эти титулы добыты в составе сине-бело-голубых. Трижды (2012/13, 2018/19, 2019/20) попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России.