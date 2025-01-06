Криштиану Роналду задумался о завершении карьеры

Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду рассматривает несколько вариантов своего будущего в профессиональном спорте. Не исключается сценарий завершения карьеры футболиста, сообщает портал Team Talk.

По его данным, сегодня Роналду считает возможными три варианта развития событий. Футболист может продлить истекающий летом текущего года контракт с «Аль-Насром», попросив об усилении команды для победы в азиатской Лиге чемпионов. Кроме того, он может вернуться в Португалию или вовсе завершить карьеру.

«Независимо от того, по какому пути пойдёт Роналду, этот период размышлений подчеркивает стремление игрока тщательно спланировать следующую главу — возможно, последнюю — своей блестящей карьеры», — пишет СМИ.