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Регион
6 января, 08:42

Криштиану Роналду задумался о завершении карьеры

СМИ узнали о планах Криштиану Роналду завершить карьеру футболиста

Криштиану Роналду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Криштиану Роналду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду рассматривает несколько вариантов своего будущего в профессиональном спорте. Не исключается сценарий завершения карьеры футболиста, сообщает портал Team Talk.

По его данным, сегодня Роналду считает возможными три варианта развития событий. Футболист может продлить истекающий летом текущего года контракт с «Аль-Насром», попросив об усилении команды для победы в азиатской Лиге чемпионов. Кроме того, он может вернуться в Португалию или вовсе завершить карьеру.

«Независимо от того, по какому пути пойдёт Роналду, этот период размышлений подчеркивает стремление игрока тщательно спланировать следующую главу — возможно, последнюю — своей блестящей карьеры», — пишет СМИ.

Роналду первым в истории преодолел отметку в 900 голов
Роналду первым в истории преодолел отметку в 900 голов

Примечательно, что помимо спорта, португалец занимается и предпринимательской деятельностью. Так, ранее Криштиану Роналду выпустил собственную коллекцию наручных часов. В сентябре минувшего года он набрал один миллиард подписчиков в соцсетях.

Борис Эльфанд
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