«Мы вошли в историю»: Роналду набрал 1 млрд подписчиков в соцсетях
Роналду похвастался мировым рекордом по числу подписчиков в соцсетях
Криштиану Роналду. Обложка © ТАСС / ЕРА
Футболист сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду набрал суммарно 1 миллиард подписчиков в большинстве соцсетей, что стало мировым рекордом. 39-летний спортсмен ведёт страницы в Instagram* и Facebook*, Х, YouTube, Kuaishou и Weibo.
«Мы вошли в историю — миллиард подписчиков! Это больше, чем просто число — это свидетельство нашей общей страсти, стремления и любви к игре и не только. От улиц Мадейры до крупнейших арен мира я всегда играл для своей семьи и для вас, и теперь нас миллиард», — похвастался Роналду в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду обновил исторический рекорд по количеству забитых мячей в ходе матча сборных Португалии и Шотландии в Лиге наций. За две минуты до окончания второго тайма титулованный форвард оформил победный гол, ставший 901-м в его профессиональной карьере.
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