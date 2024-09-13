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«Мы вошли в историю»: Роналду набрал 1 млрд подписчиков в соцсетях

Роналду похвастался мировым рекордом по числу подписчиков в соцсетях

13 сентября, 09:46
Криштиану Роналду. Обложка © ТАСС / ЕРА

Криштиану Роналду. Обложка © ТАСС / ЕРА

Футболист сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду набрал суммарно 1 миллиард подписчиков в большинстве соцсетей, что стало мировым рекордом. 39-летний спортсмен ведёт страницы в Instagram* и Facebook*, Х, YouTube, Kuaishou и Weibo.

«Мы вошли в историю — миллиард подписчиков! Это больше, чем просто число — это свидетельство нашей общей страсти, стремления и любви к игре и не только. От улиц Мадейры до крупнейших арен мира я всегда играл для своей семьи и для вас, и теперь нас миллиард», похвастался Роналду в соцсети Х.

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Месси и Роналду не попали в число номинантов на «Золотой мяч» впервые за 21 год

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду обновил исторический рекорд по количеству забитых мячей в ходе матча сборных Португалии и Шотландии в Лиге наций. За две минуты до окончания второго тайма титулованный форвард оформил победный гол, ставший 901-м в его профессиональной карьере.

* Соцсети запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta**, признанной в России экстремистской.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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