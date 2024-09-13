«Мы вошли в историю»: Роналду набрал 1 млрд подписчиков в соцсетях

«Мы вошли в историю — миллиард подписчиков! Это больше, чем просто число — это свидетельство нашей общей страсти, стремления и любви к игре и не только. От улиц Мадейры до крупнейших арен мира я всегда играл для своей семьи и для вас, и теперь нас миллиард», — похвастался Роналду в соцсети Х.