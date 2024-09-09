Криштиану Роналду забил 901-й гол в карьере и обновил исторический рекорд

Криштиану Роналду обновил исторический рекорд по количеству забитых мячей в ходе матча сборных Португалии и Шотландии в Лиге наций. За две минуты до окончания второго тайма титулованный форвард оформил победный гол, ставший 901-м в его профессиональной карьере.

Встреча с шотландцами стала для футболиста шестой подряд игрой, где ему удалось забить мяч в ворота соперников. Ранее он отличился в матче сборной против сборной Хорватии, а также в четырёх играх за саудовский клуб «Ан-Наср» против «Аль-Таавуна», «Аль-Раэда», «Аль-Фейхи» и «Аль-Хилаля».