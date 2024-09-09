Криштиану Роналду забил 901-й гол в карьере и обновил исторический рекорд
Криштиану Роналду. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / cristiano
Криштиану Роналду обновил исторический рекорд по количеству забитых мячей в ходе матча сборных Португалии и Шотландии в Лиге наций. За две минуты до окончания второго тайма титулованный форвард оформил победный гол, ставший 901-м в его профессиональной карьере.
Встреча с шотландцами стала для футболиста шестой подряд игрой, где ему удалось забить мяч в ворота соперников. Ранее он отличился в матче сборной против сборной Хорватии, а также в четырёх играх за саудовский клуб «Ан-Наср» против «Аль-Таавуна», «Аль-Раэда», «Аль-Фейхи» и «Аль-Хилаля».
Незадолго до этого Роналду также попал в список лучших спортсменов XXI века, заняв 13 строчку. При этом его аргентинскому конкуренту в лице Лионеля Месси досталась третье место. Единственным россиянином в топе оказался капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — он на 54-й позиции.