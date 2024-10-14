Криштиану Роналду выпустил собственную коллекцию наручных часов

Португальский футболист Криштиану Роналду объявил о запуске продаж собственной линейки наручных часов. По словам капитана саудовского клуба «Аль-Наср», при создании аксессуаров он черпал вдохновение в самых знаковых эпизодах своей спортивной карьеры.

«Я всегда мечтал иметь собственную коллекцию часов. Модели Jacob & Co. Flight of CR7 и Heart of CR7 вдохновлены некоторыми из моих самых знаковых моментов на поле. Надеюсь, они вам понравятся так же, как и мне», — написал Роналду в соцсетях.

Сообщение титулованный футболист сопроводил тремя снимками. На первом фото Криштиану позирует в своих новых часах, а на оставшихся двух изображены сами аксессуары, выполненные в красном и зелёном стилях в бронзовом и серебристом корпусах соответственно.