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13 октября, 23:09

Криштиану Роналду выпустил собственную коллекцию наручных часов

Криштиану Роналду с часами из собственной коллекции. Обложка © X / Cristiano Ronaldo

Криштиану Роналду с часами из собственной коллекции. Обложка © X / Cristiano Ronaldo

Португальский футболист Криштиану Роналду объявил о запуске продаж собственной линейки наручных часов. По словам капитана саудовского клуба «Аль-Наср», при создании аксессуаров он черпал вдохновение в самых знаковых эпизодах своей спортивной карьеры.

«Я всегда мечтал иметь собственную коллекцию часов. Модели Jacob & Co. Flight of CR7 и Heart of CR7 вдохновлены некоторыми из моих самых знаковых моментов на поле. Надеюсь, они вам понравятся так же, как и мне», — написал Роналду в соцсетях.

Сообщение титулованный футболист сопроводил тремя снимками. На первом фото Криштиану позирует в своих новых часах, а на оставшихся двух изображены сами аксессуары, выполненные в красном и зелёном стилях в бронзовом и серебристом корпусах соответственно.

Часы из коллекции Криштиану Роналду. Фото © X / Cristiano Ronaldo

Часы из коллекции Криштиану Роналду. Фото © X / Cristiano Ronaldo

Часы Медведчука с изображением его жены проданы на Украине за 1 млн рублей
Часы Медведчука с изображением его жены проданы на Украине за 1 млн рублей

Собственную линейку часов недавно запустил и кандидат в президенты США Дональд Трамп. Стоимость некоторых моделей достигает 100 тысяч долларов. На металлической крышке с изнаночной стороны аксессуаров выгравирована фотография раненого в ухо Трампа после первого покушения.

Илья Пушкарев
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