Криштиану Роналду выпустил собственную коллекцию наручных часов

«Я всегда мечтал иметь собственную коллекцию часов. Модели Jacob & Co. Flight of CR7 и Heart of CR7 вдохновлены некоторыми из моих самых знаковых моментов на поле. Надеюсь, они вам понравятся так же, как и мне», — написал Роналду в соцсетях.