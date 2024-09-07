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Часы Медведчука с изображением его жены проданы на Украине за 1 млн рублей

7 сентября, 14:41
Часы с изображением Оксаны Марченко, принадлежавшие Виктору Медведчуку. Обложка © Telegram / Политика страны

Часы с изображением Оксаны Марченко, принадлежавшие Виктору Медведчуку. Обложка © Telegram / Политика страны

Конфискованные часы из коллекции экс-депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, на циферблате которых изображена супруга политика Оксана Марченко, ушли на Украине с молотка почти за полмиллиона гривен (около 1 миллиона рублей). Об этом сообщает украинское Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Часы произведены швейцарски брендом Parmigiani Fleurier по индивидуальному заказу. Их стартовая стоимость была увеличена в ходе торгов. В результате лот был продан за 485 тысяч гривен (чуть более 1 миллиона рублей). По данным Агентства, на вырученные деньги будут куплены военные облигации.

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Напомним, на Украине арестовали всё имущество, принадлежащее Виктору Медведчуку. В общей сложности, это — 154 объекта. Часы политика, на циферблате которых изображена Оксана Марченко были выставлены на аукцион. Начальная цена лота составила 302 629 гривен (около 672 тысяч рублей).

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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