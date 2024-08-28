Украина Владимира Зеленского обречена на уничтожение как террористическое государство. Такое мнение высказал глава движения «Другая Украина», политик Виктор Медведчук. По его словам, нападением ВСУ на Курскую область подписало окончательный приговор украинской государственности.

Если раньше, по словам Медведчука, ещё была возможность мирных переговоров и сохранения страны, пусть и с территориальными потерями, то сегодня это уже невозможно. Украина больше не нужна никому из ведущих мировых игроков, убеждён политик.

«Зеленский на полном серьёзе считает, что США его будут прикрывать, что бы он ни сделал, а также бесконечно давать ему деньги и вооружения. Но он не берёт в расчёт неоднократно публично провозглашенный принцип США и НАТО, — воевать чужими руками до последнего украинца. А этих самых украинцев у Зеленского с каждым днём всё меньше», — заключил украинский политик в авторской колонке на платформе «Смотрим».