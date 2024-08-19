"Настоящий узурпатор": Медведчук призвал завести дело на Зеленского и двух его приспешников

На Владимира Зеленского, главу его офиса Андрея Ермака и спикера Рады Руслана Стефанчука следует завести уголовное дело по факту узурпации власти и геноцида украинского народа. С таким заявлением выступил глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

"Общественное движение "Другая Украина" обратилось в Государственное бюро расследований Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины с законными требованиями начать против Зеленского, Ермака, Стефанчука и других уголовные расследования с последующей передачей их в суд", — говорится в колонке политика на сайте "Смотрим.ру".