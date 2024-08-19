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19 августа, 11:08

"Настоящий узурпатор": Медведчук призвал завести дело на Зеленского и двух его приспешников

Медведчук потребовал привлечь к уголовной ответственности Зеленского и Ермака

На Владимира Зеленского, главу его офиса Андрея Ермака и спикера Рады Руслана Стефанчука следует завести уголовное дело по факту узурпации власти и геноцида украинского народа. С таким заявлением выступил глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

"Общественное движение "Другая Украина" обратилось в Государственное бюро расследований Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины с законными требованиями начать против Зеленского, Ермака, Стефанчука и других уголовные расследования с последующей передачей их в суд",говорится в колонке политика на сайте "Смотрим.ру".

Медведчук отметил, что Зеленский является настоящим узурпатором, который незаконно находится у власти и осуществляет геноцид украинцев, не считаясь с правами народа, а также разрушает государственный суверенитет. Общественное движение требует внести в единый реестр сведения об уголовных правонарушениях, которые совершило руководство страны: узурпацию власти, нарушение Конституции, а также отстранение украинского народа от непосредственного осуществления власти.

Медведчук потребовал отправить Зеленского на нары за узурпацию власти
Медведчук потребовал отправить Зеленского на нары за узурпацию власти

Напомним, Зеленский с 20 мая официально никто. За полгода до этого Рада приняла декларацию о запрете выборов во время вооружённого конфликта. В России уверены, что с этого дня все приказы и решения Зеленского не имеют никакой силы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Мария Любицкая
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