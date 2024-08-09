Солдаты ВСУ, которые не хотят отдавать свою жизнь за главу киевского режима, могут стать зачинщиками дальнейших переворотов. Они могут поднять бунт против Владимира Зеленского, который направил свою власть конкретно на истребление украинского народа, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

"ВСУ всё хуже управляются, солдаты, взятые силой на улицах, не хотят умирать за преступный режим, который лишил их свободы. И это явная опасность для Зеленского, ведь дезертиры всегда были хорошей средой для военных путчей и переворотов", — написал Медведчук в своей авторской колонке на сайте "Другая Украина".

Армия Незалежной начинает распадаться, и мужчины просто дезертируют, заметил политик. По его словам, во время голосования в 2019 году люди хотели мира, поэтому выбрали Зеленского как "кандидата от народа". Сейчас же стало ясно, что он является "президентом войны, президентом-мясником", заметил Медведчук. Он добавил, что именно главарь киевского режима является препятствием к достижению мира на Украине.