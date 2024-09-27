Forbes: Трамп выпустил коллекцию часов стоимостью до $100 тысяч за экземпляр

Бывший американский лидер Дональд Трамп занялся производством мерча за месяц с небольшим до выборов президента США. Венцом коллекции республиканца стали часы Trump Watch, стоимость которых в драгоценном исполнении достигает шестизначной отметки, пишет журнал Forbes.

Циферблат аксессуара со стрелочным механизмом украшен подписью политика. На металлической крышке с изнаночной стороны выгравирована фотография раненого в ухо Трампа после первого покушения. Стоимость часов стартует с 499 долларов.

Изнаночная сторона часов. Фото © Trump Watches

«Самую дорогую модель часов — Trump Victory Tourbillon стоимостью в 100 тысяч долларов — описывают как практически полностью изготовленную из 18-каратного золота и украшенную 122 бриллиантами», — утверждают в Forbes.