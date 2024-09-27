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27 сентября, 04:48

Forbes: Трамп выпустил коллекцию часов стоимостью до $100 тысяч за экземпляр

Часы из линейки Трампа в золотистом исполнении. Обложка © Trump Watches

Часы из линейки Трампа в золотистом исполнении. Обложка © Trump Watches

Бывший американский лидер Дональд Трамп занялся производством мерча за месяц с небольшим до выборов президента США. Венцом коллекции республиканца стали часы Trump Watch, стоимость которых в драгоценном исполнении достигает шестизначной отметки, пишет журнал Forbes.

Циферблат аксессуара со стрелочным механизмом украшен подписью политика. На металлической крышке с изнаночной стороны выгравирована фотография раненого в ухо Трампа после первого покушения. Стоимость часов стартует с 499 долларов.

Изнаночная сторона часов. Фото © Trump Watches

Изнаночная сторона часов. Фото © Trump Watches

«Самую дорогую модель часов — Trump Victory Tourbillon стоимостью в 100 тысяч долларов — описывают как практически полностью изготовленную из 18-каратного золота и украшенную 122 бриллиантами», — утверждают в Forbes.

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Бизнесом в дополнение к основной работе решил заняться и Владимир Зеленский, который зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY. В заявке указано, что она будет специализироваться на похоронных церемониях, услугах в сфере астрологии и психологии. Впрочем, рассерженные сограждане вряд ли позволят политику зарабатывать после ухода в отставку.

Илья Пушкарев
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