Азербайджан приостановил переговоры о товарищеском матче со сборной России

Азербайджан приостановил проект проведения футбольного товарищеского матча со сборной России. Об этом сообщает Sport24, ссылаясь на информированные источники.

Переговоры по возможной встрече команд начались на одном из недавних собраний УЕФА, когда представители Российского футбольного союза (РФС) и Азербайджанской футбольной ассоциации (АФФА) обсуждали варианты сотрудничества, в том числе организацию матча весной или летом 2025 года.

Ситуация осложнилась высказываниями президента Азербайджана Ильхама Алиева и ухудшением отношений с Москвой, что привело к замораживанию дальнейших переговоров. В АФФА приняли решение приостановить планирование матча, отложив его на неопределённый срок.

В то же время сборная России продолжает активную подготовку и расширяет свой календарь дружеских встреч. В 2024 году российская команда успешно завершила пять товарищеских матчей, одержав победы над Сербией (4:0), Белоруссией (4:0), Вьетнамом (3:0), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).