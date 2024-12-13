В Москве подросток отбил мяч на тренировке по футболу и сломал три кости сразу

В Москве 17-летний подросток сломал три кости на руке в ходе тренировки по футболу, врачам пришлось вставить в кисти пациента металлические спицы, чтобы вернуть подвижность и функциональность конечности. Об этом «Ленте.ру» рассказал травматолог-ортопед Филатовской детской больницы, кандидат медицинских наук Андрей Семёнов.

Мальчик был вратарём в команде. В тот день он попытался одной рукой остановить летящий в ворота мяч. Однако кисть не справилась с силой удара и сильно прогнулась. Подростка сразу отправили в больницу с подозрением на перелом. Сломанными, по словам медиков, оказались три пястных кости. Кроме того, из-за смещения потребовалась срочная операция. Ребёнку провели репозицию пястных костей и остеосинтез, вставив в руку металлические спицы.