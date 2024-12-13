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13 декабря, 19:27

В Москве подросток отбил мяч на тренировке по футболу и сломал три кости сразу

В Москве врачи вставили спицы подростку, сломавшему три кости о футбольный мяч

В Москве 17-летний подросток сломал три кости на руке в ходе тренировки по футболу, врачам пришлось вставить в кисти пациента металлические спицы, чтобы вернуть подвижность и функциональность конечности. Об этом «Ленте.ру» рассказал травматолог-ортопед Филатовской детской больницы, кандидат медицинских наук Андрей Семёнов.

Мальчик был вратарём в команде. В тот день он попытался одной рукой остановить летящий в ворота мяч. Однако кисть не справилась с силой удара и сильно прогнулась. Подростка сразу отправили в больницу с подозрением на перелом. Сломанными, по словам медиков, оказались три пястных кости. Кроме того, из-за смещения потребовалась срочная операция. Ребёнку провели репозицию пястных костей и остеосинтез, вставив в руку металлические спицы.

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Обложка ©

Freepik

Татьяна Миссуми
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