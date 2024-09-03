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3 сентября, 14:39

Перечислены самые частые травмы у детей в школе

Исследование: Почти 40% школьных травм — это ушибы и ссадины

Составлен список травм, которые дети чаще всего «приносят» из школы. Почти 40% выплат по полисам страхования от несчастных случаев в прошлом году произошло из-за ушибов и ссадин различного характера. Кроме того, у 31% обратившихся за медпомощью школьников были зафиксированы переломы, а у 19% —сотрясение мозга. Об этом пишет «Газета.ru», ссылаясь на данные компании «АльфаСтрахование».

Чаще всего дети получают травмы на переменах во время игр с одноклассниками (38%). Также высок риск упасть или удариться на уроках физкультуры (29%) и в группе продлённого дня (17%).

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«Несмотря на существующие в школах правила поведения, ограничения на активные игры и бег по коридорам на переменах, дети несомненно умудряются травмироваться в самых непредсказуемых ситуациях. С началом учебного года нагрузка на медиков кратно возрастает», — говорится в исследовании.

Ранее родителям подсказали, как настроить ребёнка на новый учебный год, избежав истерик и слёз. Необходимо рассказать ребёнку о возможностях, которые даёт хорошее образование. Нельзя мотивировать подростков к учёбе деньгами. Лучше придумать интересный челлендж, не связанный с финансовой составляющей.

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freepik

Алёна Зиновьева
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