Перечислены самые частые травмы у детей в школе

Составлен список травм, которые дети чаще всего «приносят» из школы. Почти 40% выплат по полисам страхования от несчастных случаев в прошлом году произошло из-за ушибов и ссадин различного характера. Кроме того, у 31% обратившихся за медпомощью школьников были зафиксированы переломы, а у 19% —сотрясение мозга. Об этом пишет «Газета.ru», ссылаясь на данные компании «АльфаСтрахование».

Чаще всего дети получают травмы на переменах во время игр с одноклассниками (38%). Также высок риск упасть или удариться на уроках физкультуры (29%) и в группе продлённого дня (17%).

«Несмотря на существующие в школах правила поведения, ограничения на активные игры и бег по коридорам на переменах, дети несомненно умудряются травмироваться в самых непредсказуемых ситуациях. С началом учебного года нагрузка на медиков кратно возрастает», — говорится в исследовании.