Камера сняла, как руку двухлетней девочки зажевало в эскалатор в метро Петербурга
Двухлетняя девочка сломала три пальца на эскалаторе в метро Петербурга
В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка получила травму руки, когда поднималась вместе с матерью на эскалаторе станции метро «Ломоносовская». О случившемся пишет Mash на Мойке. Женщина на пару секунд отвлеклась на другого ребёнка, а малышка уже успела засунуть пальцы в опасный механизм.
Девочка травмировалась в метро в Петербурге. Видео © Telegram / Прокуратура Санкт-Петербурга
Врачи диагностировали у пострадавшей закрытые переломы трёх пальцев и рваные раны. Хирургам пришлось провести экстренную сложную операцию на руке у пациентки, чтобы «собрать» по кусочкам кожу и восстановить функциональность конечности. Региональная прокуратура подключилась к делу и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Санкт-Петербурге прокуратура начала проверку после ЧП на эскалаторе с четырёхлетним ребёнком в метро. Пресс-служба ведомства опубликовала видео момента, как подъёмно-транспортная раздробила мальчику руку.
freepik / evening_tao