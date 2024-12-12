Камера сняла, как руку двухлетней девочки зажевало в эскалатор в метро Петербурга

В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка получила травму руки, когда поднималась вместе с матерью на эскалаторе станции метро «Ломоносовская». О случившемся пишет Mash на Мойке. Женщина на пару секунд отвлеклась на другого ребёнка, а малышка уже успела засунуть пальцы в опасный механизм.

Девочка травмировалась в метро в Петербурге. Видео © Telegram / Прокуратура Санкт-Петербурга

Врачи диагностировали у пострадавшей закрытые переломы трёх пальцев и рваные раны. Хирургам пришлось провести экстренную сложную операцию на руке у пациентки, чтобы «собрать» по кусочкам кожу и восстановить функциональность конечности. Региональная прокуратура подключилась к делу и устанавливает все обстоятельства произошедшего.