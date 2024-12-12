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12 декабря, 12:07

Камера сняла, как руку двухлетней девочки зажевало в эскалатор в метро Петербурга

Двухлетняя девочка сломала три пальца на эскалаторе в метро Петербурга

В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка получила травму руки, когда поднималась вместе с матерью на эскалаторе станции метро «Ломоносовская». О случившемся пишет Mash на Мойке. Женщина на пару секунд отвлеклась на другого ребёнка, а малышка уже успела засунуть пальцы в опасный механизм.

Девочка травмировалась в метро в Петербурге. Видео © Telegram / Прокуратура Санкт-Петербурга

Врачи диагностировали у пострадавшей закрытые переломы трёх пальцев и рваные раны. Хирургам пришлось провести экстренную сложную операцию на руке у пациентки, чтобы «собрать» по кусочкам кожу и восстановить функциональность конечности. Региональная прокуратура подключилась к делу и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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Ранее в Санкт-Петербурге прокуратура начала проверку после ЧП на эскалаторе с четырёхлетним ребёнком в метро. Пресс-служба ведомства опубликовала видео момента, как подъёмно-транспортная раздробила мальчику руку.

Обложка ©

freepik / evening_tao

Татьяна Миссуми
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