На 65-м году жизни скончалась актриса Ирина Былина

Актриса нижегородского театра «Комедiя» Ирина Былина, снявшаяся в фильме «Озеро времени», скончалась на 65-м году жизни. Прощание с артисткой состоялось 19 января в Траурном зале Крематория.

«Нежная, романтичная, ранимая, она создавала на сцене таких же лирических и трепетных героинь. Наделённая особой природной органикой, Ирина Былина запоминалась зрителям», — указали в театре.

В прошлом году Былина снялась в комедии «Озеро времени», которая должна выйти в 2025-м. Она исполнила роль девочки Васи, которая превратилась в старушку. Былина запомнилась зрителям по ролям Любки в спектакле Семёна Лермана «Любовь и голуби», Марьи в постановке «Девки», Азалии Всеволодовны в водевиле «Жестокая любовь» и многих других работах.