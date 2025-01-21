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21 января, 13:42

На 65-м году жизни скончалась актриса Ирина Былина

Актриса Ирина Былина. Фото © VK / Нижегородский театр «Комедiя»

Актриса Ирина Былина. Фото © VK / Нижегородский театр «Комедiя»

Актриса нижегородского театра «Комедiя» Ирина Былина, снявшаяся в фильме «Озеро времени», скончалась на 65-м году жизни. Прощание с артисткой состоялось 19 января в Траурном зале Крематория.

«Нежная, романтичная, ранимая, она создавала на сцене таких же лирических и трепетных героинь. Наделённая особой природной органикой, Ирина Былина запоминалась зрителям», указали в театре.

В прошлом году Былина снялась в комедии «Озеро времени», которая должна выйти в 2025-м. Она исполнила роль девочки Васи, которая превратилась в старушку. Былина запомнилась зрителям по ролям Любки в спектакле Семёна Лермана «Любовь и голуби», Марьи в постановке «Девки», Азалии Всеволодовны в водевиле «Жестокая любовь» и многих других работах.

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Ранее после неудачной операции на сердце умер актёр сериала «Мент в законе» Олег Бойко. Он пролежал реанимации около месяца. Прощание с актёром состоялось 15 января в Похоронном доме Хованский в Москве.

Полина Никифорова
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