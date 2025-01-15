Умер актёр сериала «Мент в законе» Олег Бойко
Актёр Олег Бойко. Фото © Kino-teatr
Российский актёр, известный по сериалам «Мент в законе», «Особый случай», «Морозов», «Балабол-3», Олег Бойко скончался после тяжелой операции. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на сестру артиста Варвару.
«У него была неудачная операция на сердце, ставили шунт. Около месяца он был в реанимации больницы 67», – рассказала она.
Бойко скончался 12 января. Прощание с ним состоится сегодня, 15 января, в Похоронном доме Хованский в Москве.
Олег Бойко служил в Рыбинском театре драмы и сыграл более чем в 50 картинах.
А 10 января после борьбы с агрессивной формой рака ушла из жизни Евгения Добровольская. Церемония прощания с актрисой прошла 14 января в МХТ имени Чехова, где её провожали близкие, друзья и коллеги. За 33 года артистка сыграла на сцене МХТ десятки главных ролей, также она известна по фильмам «Артистка», «Небесный суд», «Ирония судьбы. Продолжение», «Механическая сюита», сериалам «Участок», «Белая гвардия», «Охота на изюбря» и десяткам других.