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15 января, 08:13

Умер актёр сериала «Мент в законе» Олег Бойко

Актёр Олег Бойко. Фото © Kino-teatr

Актёр Олег Бойко. Фото © Kino-teatr

Российский актёр, известный по сериалам «Мент в законе», «Особый случай», «Морозов», «Балабол-3», Олег Бойко скончался после тяжелой операции. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на сестру артиста Варвару.

«У него была неудачная операция на сердце, ставили шунт. Около месяца он был в реанимации больницы 67», – рассказала она.

Бойко скончался 12 января. Прощание с ним состоится сегодня, 15 января, в Похоронном доме Хованский в Москве.

Олег Бойко служил в Рыбинском театре драмы и сыграл более чем в 50 картинах.

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А 10 января после борьбы с агрессивной формой рака ушла из жизни Евгения Добровольская. Церемония прощания с актрисой прошла 14 января в МХТ имени Чехова, где её провожали близкие, друзья и коллеги. За 33 года артистка сыграла на сцене МХТ десятки главных ролей, также она известна по фильмам «Артистка», «Небесный суд», «Ирония судьбы. Продолжение», «Механическая сюита», сериалам «Участок», «Белая гвардия», «Охота на изюбря» и десяткам других.

Александра Вишнякова
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