Умер актёр сериала «Мент в законе» Олег Бойко

Российский актёр, известный по сериалам «Мент в законе», «Особый случай», «Морозов», «Балабол-3», Олег Бойко скончался после тяжелой операции. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на сестру артиста Варвару.

«У него была неудачная операция на сердце, ставили шунт. Около месяца он был в реанимации больницы 67», – рассказала она.

Бойко скончался 12 января. Прощание с ним состоится сегодня, 15 января, в Похоронном доме Хованский в Москве.

Олег Бойко служил в Рыбинском театре драмы и сыграл более чем в 50 картинах.