Евгению Добровольскую похоронили рядом с Юдашкиным, Моисеевым и Заворотнюк

Актрису Евгению Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает корреспондент Life.ru, присутствовавший на траурном мероприятии.

Могила Добровольской. Фото © Life.ru

Мемориальная табличка Евгении Добровольской. Фото © Life.ru

Известную актрису и народную артистку РФ, широко известную отечественному зрителю по таким кинокартинам, как «Небесный суд», «Ирония судьбы. Продолжение», «Механическая сюита», «Белая гвардия», «Охота на изюбря» и десяткам главных ролей в театре МХТ имени А.П. Чехова, похоронили рядом с другими прославленными артистами. Среди них: Валентин Юдашкин, Борис Моисеев, Анастасия Заворотнюк, Ирина Мирошниченко и другие.

Памятник на могиле Валентина Юдашкина. Фото © Life.ru

Памятник на могиле Бориса Моисеева. Фото © Life.ru

Могила Анастасии Заворотнюк. Фото © Life.ru

Могила Ирины Мирошниченко. Фото © Life.ru

Напомним, Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января после борьбы с агрессивной формой рака. Церемония прощания с актрисой прошла 14 января в МХТ имени Чехова, где её провожали близкие, друзья и коллеги.