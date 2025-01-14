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14 января, 13:40

Евгению Добровольскую похоронили рядом с Юдашкиным, Моисеевым и Заворотнюк

Евгению Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Актрису Евгению Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает корреспондент Life.ru, присутствовавший на траурном мероприятии.

Могила Добровольской. Фото © Life.ru

Могила Добровольской. Фото © Life.ru

Мемориальная табличка Евгении Добровольской. Фото © Life.ru

Мемориальная табличка Евгении Добровольской. Фото © Life.ru

Известную актрису и народную артистку РФ, широко известную отечественному зрителю по таким кинокартинам, как «Небесный суд», «Ирония судьбы. Продолжение», «Механическая сюита», «Белая гвардия», «Охота на изюбря» и десяткам главных ролей в театре МХТ имени А.П. Чехова, похоронили рядом с другими прославленными артистами. Среди них: Валентин Юдашкин, Борис Моисеев, Анастасия Заворотнюк, Ирина Мирошниченко и другие.

Памятник на могиле Валентина Юдашкина. Фото © Life.ru

Памятник на могиле Валентина Юдашкина. Фото © Life.ru

Памятник на могиле Бориса Моисеева. Фото © Life.ru

Памятник на могиле Бориса Моисеева. Фото © Life.ru

Могила Анастасии Заворотнюк. Фото © Life.ru

Могила Анастасии Заворотнюк. Фото © Life.ru

Могила Ирины Мирошниченко. Фото © Life.ru

Могила Ирины Мирошниченко. Фото © Life.ru

Рыдающего сына Ефремова и Добровольской пришлось успокаивать на её похоронах
Рыдающего сына Ефремова и Добровольской пришлось успокаивать на её похоронах

Напомним, Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января после борьбы с агрессивной формой рака. Церемония прощания с актрисой прошла 14 января в МХТ имени Чехова, где её провожали близкие, друзья и коллеги.

Life.ru освещал церемонию прощания с артисткой. В частности, на похоронах были замечены Юрий Стоянов, Игорь Верник, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Виктор Раков, Юлия Пересильд, Александр Самойленко, Константин Эрнст, Михаил Швыдкой и многие другие.

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Life.ru

Мария Любицкая
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