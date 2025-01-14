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14 января, 09:41

Звёзды пришли проститься с Евгенией Добровольской: фоторепортаж Life.ru

В МХТ имени Чехова завершилась церемония прощания с Евгенией Добровольской

В Москве завершилась церемония прощания с актрисой Евгенией Добровольской, которая умерла 10 января на 61-м году жизни. Она проходила на основной сцене Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова.

В МХТ имени Чехова завершилась церемония прощания с Евгенией Добровольской. Видео © Life.ru

Проводить артистку в последний путь пришли как поклонники, так и коллеги. В частности, на прощании были замечены Юрий Стоянов, Игорь Верник, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Виктор Раков, Юлия Пересильд, Александр Самойленко, Константин Эрнст, Михаил Швыдкой и многие другие.

  • Юрий Стоянов на прощании с Евгенией Добровольской. Фото © Life.ru
    Юрий Стоянов на прощании с Евгенией Добровольской. Фото © Life.ru
  • Константин Эрнст на прощании с Евгенией Добровольской. Фото © Life.ru
    Константин Эрнст на прощании с Евгенией Добровольской. Фото © Life.ru
  • Игорь Верник на прощании с Евгенией Добровольской. Фото © Life.ru
    Игорь Верник на прощании с Евгенией Добровольской. Фото © Life.ru
  • Александр Самойленко на прощании с Евгенией Добровольской. Фото © Life.ru
    Александр Самойленко на прощании с Евгенией Добровольской. Фото © Life.ru
  • Церемония прощания с Евгенией Добровольской. Фото © Life.ru
    Церемония прощания с Евгенией Добровольской. Фото © Life.ru

Юрий Стоянов на прощании с Евгенией Добровольской. Фото © Life.ru

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«Все студенты, все педагоги знали, что у неё большой дар, выдающийся, это было видно сразу. Она работала с выдающимися актёрами, которые сразу признавали в ней свою: Ефремов, Смоктуновский, Евстигнеев, если мы будем перечислять имена великих МХАТовских актёров, каждый из них, все признавали её большой талант», — подчеркнул Верник.

  • Люди пришли проститься с Евгенией Добровольской. Фото © Life.ru
    Люди пришли проститься с Евгенией Добровольской. Фото © Life.ru
  • Люди пришли проститься с Евгенией Добровольской. Фото © Life.ru
    Люди пришли проститься с Евгенией Добровольской. Фото © Life.ru
  • Люди пришли проститься с Евгенией Добровольской. Фото © Life.ru
    Люди пришли проститься с Евгенией Добровольской. Фото © Life.ru
  • Люди пришли проститься с Евгенией Добровольской. Фото © Life.ru
    Люди пришли проститься с Евгенией Добровольской. Фото © Life.ru
  • Люди пришли проститься с Евгенией Добровольской. Фото © Life.ru
    Люди пришли проститься с Евгенией Добровольской. Фото © Life.ru
  • Люди пришли проститься с Евгенией Добровольской. Фото © Life.ru
    Люди пришли проститься с Евгенией Добровольской. Фото © Life.ru
  • Люди пришли проститься с Евгенией Добровольской. Фото © Life.ru
    Люди пришли проститься с Евгенией Добровольской. Фото © Life.ru

Люди пришли проститься с Евгенией Добровольской. Фото © Life.ru

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Гроб с телом Добровольской вынесли из театра под аплодисменты её коллег и поклонников.

Напомним, Евгения Добровольская скончалась 10 января, она болела агрессивной формой рака. За 33 года на сцене МХТ имени Чехова Добровольская исполнила десятки ролей, первой из которых стала Нина Заречная в «Чайке». Также актриса известна по фильмам «Артистка», «Небесный суд», «Ирония судьбы. Продолжение» и многим другим. За свою деятельность Добровольская была удостоена звания народной артистки РФ. Экс-супругу Михаила Ефремова похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

Обложка ©

Life.ru

Никита Никонов
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