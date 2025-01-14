Звёзды пришли проститься с Евгенией Добровольской: фоторепортаж Life.ru

В Москве завершилась церемония прощания с актрисой Евгенией Добровольской, которая умерла 10 января на 61-м году жизни. Она проходила на основной сцене Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова.

В МХТ имени Чехова завершилась церемония прощания с Евгенией Добровольской. Видео © Life.ru

Проводить артистку в последний путь пришли как поклонники, так и коллеги. В частности, на прощании были замечены Юрий Стоянов, Игорь Верник, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Виктор Раков, Юлия Пересильд, Александр Самойленко, Константин Эрнст, Михаил Швыдкой и многие другие.











«Все студенты, все педагоги знали, что у неё большой дар, выдающийся, это было видно сразу. Она работала с выдающимися актёрами, которые сразу признавали в ней свою: Ефремов, Смоктуновский, Евстигнеев, если мы будем перечислять имена великих МХАТовских актёров, каждый из них, все признавали её большой талант», — подчеркнул Верник.















Гроб с телом Добровольской вынесли из театра под аплодисменты её коллег и поклонников.