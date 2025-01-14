Агрессивная форма: Назван диагноз, погубивший Добровольскую
Mash: Актриса Евгения Добровольская с 2023 года болела раком желудка
Актриса Евгения Добровольская страдала от рака желудка, сообщает Mash. В 2023 году она впервые почувствовала боли в животе, но к врачам не обратилась и лечилась самостоятельно, принимая препараты от расстройства ЖКТ.
Осенью того же года Добровольская резко начала терять вес, появились уплотнения под кожей. По данным телеграм-канала, в конце 2023 года её уже госпитализировали. Обследование показало агрессивную форму онкологии с внутрикожными метастазами, а также метастазами в мозг.
В начале 2024 года артистка прошла шесть курсов химиотерапии, но болезнь продолжала прогрессировать. Было желудочное кровотечение. Тогда Добровольская прошла ещё одну процедуру, добилась стабилизации и частичного регресса. В конце ноября у неё был курс клеточной иммунотерапии. Ближе к декабрю вновь наблюдалась отрицательная динамика и нарастание слабости. Состояние перешло в тяжёлую форму, передвигаться без посторонней помощи звезда уже не могла — потребовалась очередная госпитализация.
Напомним, Евгения Добровольская умерла 10 января. За 33 года на сцене МХТ имени Чехова она исполнила десятки ролей, первой из которых стала Нина Заречная в «Чайке». Также она известна по фильмам «Артистка», «Небесный суд», «Ирония судьбы. Продолжение» и многим другим. За свою деятельность актриса была удостоена звания народной артистки РФ. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.