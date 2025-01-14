В МХТ имени Чехова началась церемония прощания с актрисой Евгенией Добровольской, которая ушла из жизни после тяжёлой болезни 10 января. С раннего утра у театра собралась очередь из людей с цветами. Многие из них — актёры театра и кино — были лично знакомы с любимицей миллионов россиян, другие являются поклонниками творчества артистки.