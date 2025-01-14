В МХТ имени Чехова началась церемония прощания с актрисой Евгенией Добровольской
В МХТ имени Чехова началась церемония прощания с актрисой Евгенией Добровольской, которая ушла из жизни после тяжёлой болезни 10 января. С раннего утра у театра собралась очередь из людей с цветами. Многие из них — актёры театра и кино — были лично знакомы с любимицей миллионов россиян, другие являются поклонниками творчества артистки.
Кадры из МХТ им. Чехова, где прощаются с Евгенией Добровольской. Видео © Life.ru
Евгения Добровольская оставила яркий след в мире искусства, подарив зрителям множество запоминающихся ролей. Её талант, обаяние и преданность своему делу вдохновляли многих. В её театральных работах всегда ощущалась искренность и мастерство, которые оставили неизгладимый след в сердцах поклонников.
Напомним, что последний год жизни Евгения Добровольская боролась с онкологическим заболеванием. Болезнь, по признанию её друзей, обнаружили слишком поздно. По предварительной информации, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. Похоронят актрису сегодня на Троекуровском кладбище.
Life.ru