Рыдающего сына Ефремова и Добровольской пришлось успокаивать на её похоронах

Сильно похудевший сын актрисы Евгении Добровольской, Николай, одним из первых пришел на прощание с матерью, которое состоялось сегодня в МХТ имени Чехова. Утрата стала огромным потрясением для 33-летнего актёра. На траурной церемонии его поддерживали Ян (внебрачный ребёнок актрисы от Ярослава Бойко) и 15-летняя Анастасия (папа девочки — Дмитрий Мананников).

Николай не смог сдержать эмоций у гроба мамы, и его поспешил утешить Игорь Золотовицкий — ректор Школы-студии МХАТ.

Напомним, что Добровольская была трижды замужем. Её первым мужем стал актер Вячеслав Баранов, затем она вышла замуж за Михаила Ефремова. Третий брак актрисы был с кинооператором Дмитрием Мананниковым, с которым она развелась в 2022 году, а младшего сына звезда кино родила от Ярослава Бойко, с которым у нее был краткосрочный роман.