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14 января, 13:08

Рыдающего сына Ефремова и Добровольской пришлось успокаивать на её похоронах

Самые близкие у гроба Евгении Добровольской. Николай Ефремов — второй справа. Фото © Life.ru

Самые близкие у гроба Евгении Добровольской. Николай Ефремов — второй справа. Фото © Life.ru

Сильно похудевший сын актрисы Евгении Добровольской, Николай, одним из первых пришел на прощание с матерью, которое состоялось сегодня в МХТ имени Чехова. Утрата стала огромным потрясением для 33-летнего актёра. На траурной церемонии его поддерживали Ян (внебрачный ребёнок актрисы от Ярослава Бойко) и 15-летняя Анастасия (папа девочки — Дмитрий Мананников).

Николай не смог сдержать эмоций у гроба мамы, и его поспешил утешить Игорь Золотовицкий — ректор Школы-студии МХАТ.

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«Боялся с ней общаться»: Актёр Самойленко назвал Добровольскую мощным человеком

Напомним, что Добровольская была трижды замужем. Её первым мужем стал актер Вячеслав Баранов, затем она вышла замуж за Михаила Ефремова. Третий брак актрисы был с кинооператором Дмитрием Мананниковым, с которым она развелась в 2022 году, а младшего сына звезда кино родила от Ярослава Бойко, с которым у нее был краткосрочный роман.

Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января после борьбы с агрессивной формой рака. Церемония прощания с актрисой прошла 14 января в МХТ имени Чехова, где её провожали близкие, друзья и коллеги.

Звёзды пришли проститься с Евгенией Добровольской: фоторепортаж Life.ru
Звёзды пришли проститься с Евгенией Добровольской: фоторепортаж Life.ru
Алексей Берковиц
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