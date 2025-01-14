Рыдающего сына Ефремова и Добровольской пришлось успокаивать на её похоронах
Самые близкие у гроба Евгении Добровольской. Николай Ефремов — второй справа. Фото © Life.ru
Сильно похудевший сын актрисы Евгении Добровольской, Николай, одним из первых пришел на прощание с матерью, которое состоялось сегодня в МХТ имени Чехова. Утрата стала огромным потрясением для 33-летнего актёра. На траурной церемонии его поддерживали Ян (внебрачный ребёнок актрисы от Ярослава Бойко) и 15-летняя Анастасия (папа девочки — Дмитрий Мананников).
Николай не смог сдержать эмоций у гроба мамы, и его поспешил утешить Игорь Золотовицкий — ректор Школы-студии МХАТ.
Напомним, что Добровольская была трижды замужем. Её первым мужем стал актер Вячеслав Баранов, затем она вышла замуж за Михаила Ефремова. Третий брак актрисы был с кинооператором Дмитрием Мананниковым, с которым она развелась в 2022 году, а младшего сына звезда кино родила от Ярослава Бойко, с которым у нее был краткосрочный роман.
Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января после борьбы с агрессивной формой рака. Церемония прощания с актрисой прошла 14 января в МХТ имени Чехова, где её провожали близкие, друзья и коллеги.