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14 января, 10:06

«Боялся с ней общаться»: Актёр Самойленко назвал Добровольскую мощным человеком

Актёр Самойленко назвал Евгению Добровольскую мощной и искренней

Александр Самойленко. Обложка © Life.ru

Александр Самойленко. Обложка © Life.ru

Актриса Евгения Добровольская была очень мощным человеком. Об этом в беседе с Life.ru рассказал актёр Александр Самойленко, который пришёл проститься с артисткой в МХТ имени Чехова. По его словам, артистка была безумно талантливой, искренней и мощной.

Самойленко и Агранович рассказали, какой была Евгения Добровольская. Видео © Life.ru

«Я не знал, как с ней общаться. Она настолько мощный человек, что слова соболезнования… Она бы только посмеялась… Честно, я боялся с ней общаться», — сказал Самойленко.

Актёр и продюсер Алексей Агранович, в свою очередь, рассказал, что ему в последнее время не очень часто удавалось общаться с Добровольской. По его словам, артистка была очень важным человеком в МХТ имени Чехова.

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Агрессивная форма: Назван диагноз, погубивший Добровольскую

Напомним, что Евгения Добровольская скончалась 10 января, она болела агрессивной формой рака. В МХТ имени Чехова 14 января состоялась церемония прощания с актрисой, в последний путь артистку проводили её близкие, друзья и коллеги. У Добровольской осталась 15-летняя дочь, которая страдает болезнью Пертеса.

Дарья Нарыкова
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