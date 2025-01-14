«Боялся с ней общаться»: Актёр Самойленко назвал Добровольскую мощным человеком
Актёр Самойленко назвал Евгению Добровольскую мощной и искренней
Александр Самойленко. Обложка © Life.ru
Актриса Евгения Добровольская была очень мощным человеком. Об этом в беседе с Life.ru рассказал актёр Александр Самойленко, который пришёл проститься с артисткой в МХТ имени Чехова. По его словам, артистка была безумно талантливой, искренней и мощной.
Самойленко и Агранович рассказали, какой была Евгения Добровольская. Видео © Life.ru
«Я не знал, как с ней общаться. Она настолько мощный человек, что слова соболезнования… Она бы только посмеялась… Честно, я боялся с ней общаться», — сказал Самойленко.
Актёр и продюсер Алексей Агранович, в свою очередь, рассказал, что ему в последнее время не очень часто удавалось общаться с Добровольской. По его словам, артистка была очень важным человеком в МХТ имени Чехова.
Напомним, что Евгения Добровольская скончалась 10 января, она болела агрессивной формой рака. В МХТ имени Чехова 14 января состоялась церемония прощания с актрисой, в последний путь артистку проводили её близкие, друзья и коллеги. У Добровольской осталась 15-летняя дочь, которая страдает болезнью Пертеса.