«Боялся с ней общаться»: Актёр Самойленко назвал Добровольскую мощным человеком

Актриса Евгения Добровольская была очень мощным человеком. Об этом в беседе с Life.ru рассказал актёр Александр Самойленко, который пришёл проститься с артисткой в МХТ имени Чехова. По его словам, артистка была безумно талантливой, искренней и мощной.

Самойленко и Агранович рассказали, какой была Евгения Добровольская. Видео © Life.ru

«Я не знал, как с ней общаться. Она настолько мощный человек, что слова соболезнования… Она бы только посмеялась… Честно, я боялся с ней общаться», — сказал Самойленко.