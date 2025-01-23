Российские учёные нашли компонент для водки, который избавит от похмелья

Группа учёных из России разработала рецепт водки, которая не вызывает утреннего похмелья. Пять лет потребовалось специалистам, чтобы найти компонент, который сглаживает негативные последствия от употребления спиртного во время застолья. Оказалось, что для отсутствия похмелья по утрам в состав горячительного напитка нужно было добавить экстракта китайского лимонника. Об этом сообщает издание «Вокруг света».

Китайский лимонник, по мнению учёных, облегчает воздействие этилового спирта на организм, а ягоды и сок чудодейственного растения тонизируют, придают силы и повышают работоспособность. После распития водки с экстрактом растения в составе похмелья утром не предвидится.

«Показатель синдрома отмены этанола после введения тестируемых напитков для контрольной рецептуры составил 9,4 балла, для обновлённой рецептуры 4 балла, т. е. отмечено снижение на 57%», — сообщили специалисты из Всероссийского научно-исследовательского института пищевой биотехнологии.