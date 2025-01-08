Современная молодёжь не хочет пить водку из-за её репутации

За 11 месяцев 2024 года производство алкогольной продукции в России, кроме пива и тому подобного, сократилось на 1,5% по сравнению с 2023 годом. Современная молодёжь отказывается от водки из-за плохой репутации и стереотипов, сообщает Светлана Ильяшенко из РЭУ им. Г. В. Плеханова в беседе с MK.ru.

Эксперт пояснила, до 70% объема всего выпуска крепкого алкоголя в России приходится на водку. В розничных продажах она тоже лидирует. Поколение зумеров не любит напиток, который уже стереотипно отождествляют с российской культурой.

«Мне кажется подростки не любят водку именно из-за её репутации, из-за связанных с ней предрассудков. Она немного старпёрская», — ответил один из респондентов издания.

Рожденные в начале 2000-х годов выбирают здоровый образ жизни и спорт. По статистике НИУ ВШЭ, за период с 2006 по 2019 год доля пьющей молодежи в стране уменьшилась более чем вдвое. Пьющая часть молодых людей предпочитает джин, ром или коньяк в ущерб водки.