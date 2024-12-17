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Регион
17 декабря, 13:56

В России подорожает водка

Минфин утвердил новые минимальные розничные цены на напитки крепостью выше 28%

Стоимость 0,5 литра водки вырастет до 349 рублей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Стоимость 0,5 литра водки вырастет до 349 рублей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Министерство финансов России согласовало новые минимальные розничные цены на алкогольные напитки с процентом спирта выше 28%. Нововведения начнут действовать с 1 января 2025 года. К примеру, стоимость 0,5 литра водки вырастет до 349 рублей, следует из приказа ведомства.

В документе говорится, что цена на водку вырастет с 299 рублей до 349 рублей, на коньяк — с 556 до 651 рубля. Дистилляты из разных продуктов подорожают с 403 до 472 рублей. Помимо того, увеличатся минимальные закупочные цены на этиловый спирт. Закупочная цена чистого вещества поднимется с 73 до 85 рублей за 1 литр, денатурированный этиловый спирт, произведённый из пищевого и непищевого сырья ‎(за исключением биоэтанола) увеличивается с 55 до 64 рублей за 1 литр.

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Ранее россиян успокоили, что стоимость шампанского в преддверии Нового года вряд ли станет выше. Сегодня на рынке есть игристые вина, стоимость которых начинается с 239 рублей за бутылку объёмом 0,75 литра. Некоторые заводы придерживаются этой ценовой политики, предлагая самые дешёвые напитки, ориентируясь на массовый спрос.

Николай Рюмин
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