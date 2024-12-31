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31 декабря, 11:52

Напиться вусмерть: Сколько бутылок водки, вина и пива могут убить в новогоднюю ночь

Нарколог Калюжная: Один литр водки считается смертельно опасной дозой

Смертельно опасной считается такая доза алкоголя, которая приводит к нарушению основных жизненных функций организма, включая дыхание и сердечную деятельность. Об этом в беседе с «Лента.ру» перед новогодней ночью рассказала психиатр-нарколог Марина Калюжная.

«Для взрослого человека эта доза в среднем составляет 300–400 миллилитров чистого этанола. Это эквивалентно 750–1000 миллилитрам водки, 2,5–3 литрам вина и 5–6 литрам пива», — объяснила медик.

Врач также подчеркнула, что опасность алкоголя зависит от его концентрации, объёма потребления и скорости поступления в организм. Даже такие популярные напитки, как пиво, вино и водка, могут быть смертельными при определённых дозах.

Несмотря на распространённое мнение о том, что небольшие порции алкоголя ежедневно не вредят, исследования показывают обратное: регулярное употребление этанола может значительно разрушать организм. Калюжная напомнила, что алкоголь остаётся токсичным веществом, способным причинить серьёзный вред, даже при умеренном потреблении.

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Ранее нарколог Константин Филатов также высказался по поводу алкоголя, особенно в Новый год. В интервью Life.ru он отметил, что спиртное может не только нанести вред здоровью, но и привести к фатальным последствиям. Эксперт рекомендовал россиянам в этом году полностью отказаться от спиртного, а если это невозможно, то хотя бы минимизировать потребление крепких напитков.

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Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Наталья Афонина
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