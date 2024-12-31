Напиться вусмерть: Сколько бутылок водки, вина и пива могут убить в новогоднюю ночь
Нарколог Калюжная: Один литр водки считается смертельно опасной дозой
Смертельно опасной считается такая доза алкоголя, которая приводит к нарушению основных жизненных функций организма, включая дыхание и сердечную деятельность. Об этом в беседе с «Лента.ру» перед новогодней ночью рассказала психиатр-нарколог Марина Калюжная.
«Для взрослого человека эта доза в среднем составляет 300–400 миллилитров чистого этанола. Это эквивалентно 750–1000 миллилитрам водки, 2,5–3 литрам вина и 5–6 литрам пива», — объяснила медик.
Врач также подчеркнула, что опасность алкоголя зависит от его концентрации, объёма потребления и скорости поступления в организм. Даже такие популярные напитки, как пиво, вино и водка, могут быть смертельными при определённых дозах.
Несмотря на распространённое мнение о том, что небольшие порции алкоголя ежедневно не вредят, исследования показывают обратное: регулярное употребление этанола может значительно разрушать организм. Калюжная напомнила, что алкоголь остаётся токсичным веществом, способным причинить серьёзный вред, даже при умеренном потреблении.
Ранее нарколог Константин Филатов также высказался по поводу алкоголя, особенно в Новый год. В интервью Life.ru он отметил, что спиртное может не только нанести вред здоровью, но и привести к фатальным последствиям. Эксперт рекомендовал россиянам в этом году полностью отказаться от спиртного, а если это невозможно, то хотя бы минимизировать потребление крепких напитков.
Shutterstock / FOTODOM / fizkes