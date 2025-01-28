Отметят юбилей в 2025 году: Life.ru сравнил наших звёзд с западными и выяснил, кто выглядит хуже

В 2025 году многие знаменитости празднуют свой юбилей. Мы решили собрать российских и голливудских звёзд в одном материале, сравнив то, как они выглядят сейчас. Что осталось от красоток 90-х и 00-х? А кто смог сохранить свою свежесть благодаря качественной пластике? Читайте в нашей подборке.

Яна Рудковская и Натали Имбрулья — 50 лет

Яна Рудковская и Натали Имбрулья не выглядят как ровесницы. Фото © ТАСС / Артём Геодакян, Сергей Виноградов

Яне Рудковской в этом году исполняется 50 лет. Продюсер, телеведущая и бизнес-леди, а также мама Гном Гномыча, в принципе, выглядит на свой возраст — и это прекрасно. Её внешность не сильно портят морщинки вокруг глаз: скорее, придают её улыбке особый шарм, который бывает у тех из нас, кого уже можно назвать «умудрёнными опытом».

Но пластика всегда поможет выглядеть лучше. Ещё лучше! Натали Имбрулья, австралийско-британская певица, чей сингл «Torn» попал в 1997 году на первое место в чарте Billboard (том же, где сейчас на 7-м месте «Сигма-бой»), выглядит лет на 10 младше. Кстати, в своё время Имбрулья сыграла Лорну Кэмпбелл в фильме «Агент Джонни Инглиш».

Наталья Сенчукова и Мэрайя Кэри — 55 лет

Наталье Сенчуковой не так повезло с антивозрастными процедурами, как Мэрайе Кэри. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов, © Shutterstock / FOTODOM / Featureflash Photo Agency

Наталья Сенчукова, знаменитая российская певица и жена Виктора Рыбина из группы «Дюна», в этом году будет праздновать своё 55-летие. Её первый альбом вместе с группой «Малина» вышел в далёком 1991 году — после того как девушку убедили оставить работу танцовщицы. 12 лет назад Сенчукова появлялась в 5-й серии «Реальных пацанов» в качестве себя самой. В 2025 году Наталья «держит марку», но выглядит несколько грустно. Возможно, несколько бьюти-процедур не прошли без осложнений.

55-летняя певица, филантроп и продюсер Мэрайя Кэри с самого начала 90-х стала любимицей общественности. Её альбомы заслушивали до дыр, она вдохновляла на непристойные песни ныне покойного рэпера Notorious B.I.G., а в 2000 году её объявили самой коммерчески успешной певицей тысячелетия. Мама Мэрайи была оперной певицей, а отец — аэродинамическим инженером. На своём последнем новогоднем фото она выглядит моложе лет на 20.

Ирина Безрукова и Линда Евангелиста — 60 лет

Линда Евангелиста сейчас, кажется, выглядит не так хорошо, как Ирина Безрукова. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин, ABACA / Marechal Aurore

Ирине Безруковой в этом году исполнится 60. Бывшая жена Сергея Безрукова вела «магазин на диване», была моделью на стрижках Сергея Зверева, снималась в фильмах «Участок» и «Эскортница», а также в сериале о Чикатило. Преклонный возраст уже заметен во внешности звезды: морщины на шее, «поплывшее» лицо… Очень жаль, учитывая, что артистка много лет ведёт здоровый образ жизни.

Линда переводится с португальского как «милая». И некоторую часть жизни супермодели 90-х итальянского происхождения это было правдой. Но не самую долгую часть. Скажем честно: Евангелиста сохранилась из рук вон плохо. Виной тому наркотики и неудачная процедура криолиполиза. Криолиполиз подразумевает воздействие на жировые клетки минусовыми температурами, отчего они должны начать исчезать. В случае Линды операция была сделана очень плохо, лицо обвисло — и бывшая модель теперь не может даже смотреть на себя в зеркало.

Ирина Хакамада и Изабель Аджани — 70 лет

Ирина Хакамада постарела не так, как Изабель Аджани, несмотря на японское происхождение. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин, © Shutterstock / FOTODOM / Andrea Raffin

Ирине Хакамаде в этом году исполнится семьдесят. Русский журналист и политик японского происхождения с традиционной стрижкой под мальчика и «неформальным» внешним видом привлекала внимание все нулевые. Сейчас Хакамада заметно «сдаёт»: всего каких-то полгода назад мошенники взломали её переписку в Telegram и заскамили на 400 тысяч рублей. Последние годы её японские гены также перестали «выручать» политика: несмотря на небольшую пластику, возрастные морщины заметны теперь по всему лицу.

Изабель Аджани — французская актриса, игравшая в таких шедеврах, как, например, «Носферату». Аджани была номинирована на «Оскар», а на родине стала кавалером ордена Почётного легиона. Звезда «Дьяволиц» прекрасно сохранилась. Сейчас она выглядит уж точно не на 70: максимум 55 или 60.

Евгения Симонова и Орнелла Мути — 70 лет

Евгения Симонова стала бабушкой, а её ровесница Орнелла Мути остаётся такой же знойной, как в 80-х. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев / EPA / ALESSANDRO DI MARCO

Звезда советского кино Евгения Симонова летом будет праздновать своё 70-летие. От «В бой идут одни старики» до «Афони» и «Обыкновенного чуда» — почти каждый фильм с её участием в семидесятые становился хитом. По красавице из классических советских фильмов сразу видно: она выбрала естественный тип старения. Уже почти полвека Симонова служит в театре имени Владимира Маяковского, и нашу милую 70-летнюю бабушку до сих пор можно увидеть в спектаклях.

Орнелла Мути в этом году тоже встретит свой седьмой десяток. Знойная итальянская красавица, полюбившаяся российской публике за роли в фильмах «Укрощение строптивого» и «Однажды преступив закон», снималась даже в советском кино, а именно в картине Григория Чухрая «Жизнь прекрасна». Мути остаётся такой же знойной красавицей до сих пор: казалось бы, годы совсем её не коснулись.