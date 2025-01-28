Бывшая Алексея Воробьёва решила стать кинопродюсером и осталась без денег
«Рен-ТВ»: Модель Кира Майер прогорела, вложившись в фильм «1963. Время, вперёд!»
Модель Кира Майер. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mayer_kirochka
Бывшая девушка российского певца Алексея Воробьёва модель Кира Майер прогорела, вложившись в короткометражную картину «1963. Время, вперёд!». Об этом пишет «Рен-ТВ» со ссылкой на источник.
«Модель Кира Майер частично проспонсировала картину «1963. Время, вперёд!» Девушка хотела получить прибыль, но осталась без средств <...> Сумма ущерба устанавливается», — говорится в публикации.
В 2018 году Кира Майер загремела в колонию на год с лишним после того, как напала на сотрудника полиции в попытке вырвать у него из рук протокол о правонарушении. Также сообщалось, что она хотела договориться со стражем порядка, предлагая ему секс. А в 2019 году российские журналисты провели расследование и выяснили, что дива из соцсетей спит с состоятельными мужчинами за деньги. После этого Майер удалила канал, и, видимо, впоследствии завела новый. Последняя публикации там датируется августом 2024 года.