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5 января, 17:36

Семак может прогореть на бизнесе с красной икрой из-за «склонной к побегу» форели

Семак инвестировал деньги в бизнес по производству красной икры

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак решил вложить свои средства в бизнес по производству красной икры. Возможно, он был вдохновлен успехом своего коллеги Станислава Черчесова, который смог удачно инвестировать и получить прибыль к концу 2024 года. Однако Семак рискует потерять деньги.

Как сообщает Mash, тренер присоединился к уже существующему проекту «Проект Р3». Эта компания имеет прочные связи с другими форелевыми хозяйствами. Ранее Черчесов также вложил деньги и позже вышел из бизнеса, успешно продав свою долю.

Семак же может столкнуться с убытками с наступлением весны. Форель в больших водоёмах может убежать к обычным рыбакам, как это произошло на озере Меглино в Нижегородской области, где производители понесли убытки около 100 миллионов рублей.

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Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о том, что в наше время недопустимо ездить в Англию, комментируя поездку Семака и его жены Анны в Лондон. По мнению парламентария, фанаты «Зенита» сражаются и погибают на фронте, в том числе против британских наёмников. Он подчеркнул, что Британия и её элита несут ответственность за затягивание войны и гибель тысяч мирных жителей Донбасса.

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ТАСС / Максим Константинов

Александра Мышляева
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