Семак может прогореть на бизнесе с красной икрой из-за «склонной к побегу» форели

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак решил вложить свои средства в бизнес по производству красной икры. Возможно, он был вдохновлен успехом своего коллеги Станислава Черчесова, который смог удачно инвестировать и получить прибыль к концу 2024 года. Однако Семак рискует потерять деньги.

Как сообщает Mash, тренер присоединился к уже существующему проекту «Проект Р3». Эта компания имеет прочные связи с другими форелевыми хозяйствами. Ранее Черчесов также вложил деньги и позже вышел из бизнеса, успешно продав свою долю.

Семак же может столкнуться с убытками с наступлением весны. Форель в больших водоёмах может убежать к обычным рыбакам, как это произошло на озере Меглино в Нижегородской области, где производители понесли убытки около 100 миллионов рублей.