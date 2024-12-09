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9 декабря, 15:25

«Недопустимо»: Депутат Госдумы не оценил каникулы Семака в Лондоне

Депутат Милонов осудил тренера «Зенита» Семака и его жену за поездку в Лондон

Виталий Милонов и Сергей Семак. Обложка © Telegram / Виталий Милонов, © ТАСС / Евдокимов Вячеслав

Виталий Милонов и Сергей Семак. Обложка © Telegram / Виталий Милонов, © ТАСС / Евдокимов Вячеслав

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в нынешнее время недопустимо летать в Англию. Своё мнение он выразил в телеграм-канале, осудив за поездку в Лондон главного тренера петербургского футбольного «Зенита» Сергея Семака и его жену Анну.

«В такое время считаю недопустимым летать в Англию. <...> Для любого российского общественного деятеля и публичного лица частное посещение Лондона, Берлина, Варшавы, Вашингтона и т.д. сейчас не должно быть возможно», — написал Милонов.

По словам парламентария, фанаты «Зенита» в составе батальонов бьются и погибают на фронте в боях, в том числе, против британских наёмников. Именно Британия и её элита виноваты в затягивании войны и убийстве тысяч мирных жителей Донбасса, уверен Милонов.

Напомним, ранее Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита», поделилась подробностями своего краткосрочного путешествия в Англию, которое она совершила вместе с мужем. Она рассказала, что их самолёт приземлялся в Лондоне при крайне сложных условиях.

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Алена Пенчугина
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