«Недопустимо»: Депутат Госдумы не оценил каникулы Семака в Лондоне

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в нынешнее время недопустимо летать в Англию. Своё мнение он выразил в телеграм-канале, осудив за поездку в Лондон главного тренера петербургского футбольного «Зенита» Сергея Семака и его жену Анну.

«В такое время считаю недопустимым летать в Англию. <...> Для любого российского общественного деятеля и публичного лица частное посещение Лондона, Берлина, Варшавы, Вашингтона и т.д. сейчас не должно быть возможно», — написал Милонов.

По словам парламентария, фанаты «Зенита» в составе батальонов бьются и погибают на фронте в боях, в том числе, против британских наёмников. Именно Британия и её элита виноваты в затягивании войны и убийстве тысяч мирных жителей Донбасса, уверен Милонов.