«Самолёт страшно трясло»: Жена Семака рассказала, как пережила жёсткую посадку в Лондоне

Анна Семак, супруга главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, поделилась подробностями своего краткосрочного путешествия в Лондон, которое она совершила вместе с мужем. В интервью и на своей странице в социальных сетях девушка рассказала, что поездка оказалась неожиданно короткой, но насыщенной событиями.

«Это было самое короткое путешествие в моей жизни. До Пулково и обратно. Венеция, поезд, Париж. Всё невозвратное. Моя невнимательность. Я в Европе пять лет не была. Видимо, мне туда не надо», — написала Анна, пояснив, что хотя и не планировала визит в Европу, всё-таки решила воспользоваться возможностью полететь. «Но мы решили, раз есть билет до Стамбула, то полетим туда, по дороге решим, куда дальше», — добавила она.

Однако одним из самых ярких моментов поездки стало неожиданное и шокирующее происшествие во время полёта. Анна рассказала, что их самолёт приземлялся в Лондоне при крайне сложных условиях. «Шоковое приземление. Я рыдала, мы почти коснулись земли. Самолёт страшно трясло и вдруг носом вверх на второй круг», — делится переживаниями жена Семака.

Такой опыт, без сомнения, оставил сильное впечатление, и Анна не скрывала своих эмоций. Сама она также призналась, что продолжала испытывать сильный стресс и переживание по поводу жёсткой посадки даже после того, как всё завершилось без серьёзных последствий.

К счастью, не обошлось и без приятных моментов — после приземления в Лондоне Анна выложила несколько снимков, сделанных в одном из ресторанов британской столицы. Эти фото сопровождались комментариями о том, как она и Сергей провели оставшуюся часть дня, наслаждаясь атмосферой города.