Семак оценил ничью «Зенита» и «Спартака»
Семак назвал ничью справедливым итогом матча со «Спартаком»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат в матче 6-го тура футбольной Российской Премьер-Лиги (РПЛ) против московского «Спартака». Как заявил наставник сине-бело-голубых, обе команды сегодня не наиграли на победу.
«По сегодняшнему матчу результат справедлив, обе команды не наиграли на победу. В целом результат закономерен», — сказал Семак на пресс-конференции.
Игроки «Зенита», по словам специалиста, сегодня показали не самую лучшую игру. В частности, неправильно строили атаки и медленно их развивали. Тем не менее ничего критичного Семак не видит, так как впереди ещё много встреч.
Как ранее сообщал Life.ru, «Зенит» и «Спартак» не смогли выявить победителя в матче шестого тура РПЛ, который прошёл в Северной столице. Игра завершилась со счётом 0:0. Сейчас подопечные Семака с 14 очками сохраняют лидерство в турнирной таблице. «Спартак» с 11 баллами идёт на четвёртом месте.
ТАСС / Максим Константинов