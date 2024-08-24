Семак оценил ничью «Зенита» и «Спартака»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат в матче 6-го тура футбольной Российской Премьер-Лиги (РПЛ) против московского «Спартака». Как заявил наставник сине-бело-голубых, обе команды сегодня не наиграли на победу.

«По сегодняшнему матчу результат справедлив, обе команды не наиграли на победу. В целом результат закономерен», — сказал Семак на пресс-конференции.

Игроки «Зенита», по словам специалиста, сегодня показали не самую лучшую игру. В частности, неправильно строили атаки и медленно их развивали. Тем не менее ничего критичного Семак не видит, так как впереди ещё много встреч.