Жена Петросяна отказалась от поездок в Европу

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова публично заявила о своем отказе от путешествий в Европу. В своем аккаунте в социальных сетях она объяснила, что приняла это решение из-за агрессивной политики европейских стран и их негативного отношения к россиянам.

Татьяна Брухунова, которая в 2019 году стала пятой женой известного юмориста, активно делится своими мыслями в социальных сетях и часто отвечает на вопросы подписчиков. В последнее время одним из самых популярных стал вопрос о её возможном отъезде в Европу.

«Никуда я не уеду. Честно говоря, этот вопрос меня обижает. В России живёт моя душа! < > И главное: я патриот. Я не могу предать Родину. Это так же нереально, как отвернуться от родителей», — пояснила она.

Она также подчеркнула, что не желает тратить свои деньги на поездки в Европу, где может столкнуться с негативом, и предпочитает путешествовать в страны, поддерживающие Россию. Так, например, в октябре этого года Татьяне удалось исполнить свою мечту и посетить ЮАР. По её словам, там она ощутила доброжелательное отношение.

Евгений Петросян, в свою очередь, активно участвует в поддержке специальной военной операции, посещая раненых бойцов в госпиталях и выражая свою патриотическую позицию. Он и Татьяна воспитывают двоих детей — сына Вагана и дочь Матильду. Несмотря на слухи о суррогатном материнстве, Брухунова подчёркивает, что не собирается отчитываться за свою личную жизнь.

Высказывание Брухуновой вызвало бурную реакцию пользователей. Некоторые поклонники вспомнили, что Татьяна нередко отдает предпочтение люксовым брендам, большинство из которых производятся именно в Европе. В августе 2021 года Татьяна продемонстрировала сумку с именным дизайном, стоимость которой составила 240 тысяч рублей. Стиль молодой супруги Петросяна часто вызывает неоднозначную реакцию, но Татьяна уверена в своём выборе и не обращает внимания на мнение окружающих.