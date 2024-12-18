В России упали цены на красную икру

С середины ноября в России начала дешеветь красная икра. После Нового года этот продукт вообще упадёт в цене на девять процентов из-за пониженного спроса, рассказал журналистам председатель Рыбного союза Александр Панин.

«Разговаривая с участниками рынка, мы понимаем, что икры в рынке много, спрос «подсел» на такой высокой цене, икры более чем достаточно, то есть дефицита не будет, икра останется и на посленовогодний период, и до Масленицы доживёт. Да, я в числе тех экспертов, которые говорят, что после Нового года я ожидаю отскок ещё вниз... процентов 10 я бы точно поставил, что икра отыграет», — заявил эксперт.

В прошлом году Россия смогла произвести более 25 тысяч тонн икры. Это позволило рекордно нарастить экспорт — до девяти тонн. Сейчас же на внутреннем рынке есть 16 тысяч тонн игры, которые люди «не съедают, даже при прекрасной цене». По словам Панина, в этом году продукт даже смог дойти до 13 тысяч рублей за килограмм и «народ взбудоражился».

«Спрос рождает предложение, и в итоге её (цену — ред.) перегрели к середине ноября, и пошёл откат уже... В крупнейшей нашей специализированной «сетке» по икре, цены уже колеблются от 9,5 тысячи до 11,5 тысячи в зависимости от вида... цены 13 тысяч уже нет точно», — добавил председатель Рыбного союза.