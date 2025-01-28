Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 января, 13:15

Стилистка охарактеризовала образ Юры Борисова как «загадочный русский гопник»

Стилист Палюткина: Образ Юры Борисова — романтичный, загадочный гопник

Юра Борисов. Обложка © Кадр из фильма «Анора» (2024), режиссёр, сценарист Шон Бэйкер / Kinopoisk

Юра Борисов. Обложка © Кадр из фильма «Анора» (2024), режиссёр, сценарист Шон Бэйкер / Kinopoisk

Российская стилистка Кристина Палюткина описала стиль актёра Юры Борисова, который ранее был номинирован на премию «Оскар», как «загадочный русский гопник». Такую характеристику имиджу звезды фильма «Анора» она дала в беседе с нашими коллегами из «Радио 1».

Крики и слёзы счастья: Появилось трогательное видео с первой реакцией семьи Борисова на его номинацию на «Оскар»
Крики и слёзы счастья: Появилось трогательное видео с первой реакцией семьи Борисова на его номинацию на «Оскар»

По словам стилиста, актёр предпочитает минимализм и элегантность в образе, ценит высококачественные ткани. Для публичных мероприятий Борисов выбирает классические наряды, демонстрируя уважение к голливудским традициям. И только его любовь к серому цвету и грубым ботинкам свидетельствует о некоторой его «шероховатости» — перед нами человек, который не маниакально следит за стилем, а, в сущности, «свой парень».

«Нет понимания, какой он: грубый или мягкий. Об этом нельзя судить и по белым кедам — они всего лишь обозначают, что это свой парень на стиле», — добавила собеседница наших коллег.

Калашников, кот Бегемот, решала в Америке и Пушкин. Лучшие роли номинанта на «Оскар» Юры Борисова
Калашников, кот Бегемот, решала в Америке и Пушкин. Лучшие роли номинанта на «Оскар» Юры Борисова

Напомним, фильм «Анора» с Юрой Борисовым признали лучшей картиной 2024 года. Сам актёр уже получил первую международную награду за роль в этой ленте, а также получил номинации на «Золотой глобус» (но остался без награды), SAG Awards и BAFTA. Также Юра завоевал сердечки зарубежной публики, которая назвала его новым крашем и «королём лысых». В чём причина такого успеха у западных зрителей, читайте на Life.ru.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Юра Борисов
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar