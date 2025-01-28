Стилистка охарактеризовала образ Юры Борисова как «загадочный русский гопник»
Стилист Палюткина: Образ Юры Борисова — романтичный, загадочный гопник
Юра Борисов. Обложка © Кадр из фильма «Анора» (2024), режиссёр, сценарист Шон Бэйкер / Kinopoisk
Российская стилистка Кристина Палюткина описала стиль актёра Юры Борисова, который ранее был номинирован на премию «Оскар», как «загадочный русский гопник». Такую характеристику имиджу звезды фильма «Анора» она дала в беседе с нашими коллегами из «Радио 1».
По словам стилиста, актёр предпочитает минимализм и элегантность в образе, ценит высококачественные ткани. Для публичных мероприятий Борисов выбирает классические наряды, демонстрируя уважение к голливудским традициям. И только его любовь к серому цвету и грубым ботинкам свидетельствует о некоторой его «шероховатости» — перед нами человек, который не маниакально следит за стилем, а, в сущности, «свой парень».
«Нет понимания, какой он: грубый или мягкий. Об этом нельзя судить и по белым кедам — они всего лишь обозначают, что это свой парень на стиле», — добавила собеседница наших коллег.
Напомним, фильм «Анора» с Юрой Борисовым признали лучшей картиной 2024 года. Сам актёр уже получил первую международную награду за роль в этой ленте, а также получил номинации на «Золотой глобус» (но остался без награды), SAG Awards и BAFTA. Также Юра завоевал сердечки зарубежной публики, которая назвала его новым крашем и «королём лысых». В чём причина такого успеха у западных зрителей, читайте на Life.ru.