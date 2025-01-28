Стилистка охарактеризовала образ Юры Борисова как «загадочный русский гопник»

Российская стилистка Кристина Палюткина описала стиль актёра Юры Борисова, который ранее был номинирован на премию «Оскар», как «загадочный русский гопник». Такую характеристику имиджу звезды фильма «Анора» она дала в беседе с нашими коллегами из «Радио 1».

По словам стилиста, актёр предпочитает минимализм и элегантность в образе, ценит высококачественные ткани. Для публичных мероприятий Борисов выбирает классические наряды, демонстрируя уважение к голливудским традициям. И только его любовь к серому цвету и грубым ботинкам свидетельствует о некоторой его «шероховатости» — перед нами человек, который не маниакально следит за стилем, а, в сущности, «свой парень».