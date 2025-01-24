Крики и слёзы счастья: Появилось трогательное видео с первой реакцией семьи Борисова на его номинацию на «Оскар»

В соцсетях американской кинокомпании Neon и фильма «Анора» появилось видео с первой реакцией семьи Юры Борисова на номинацию актёра на премию «Оскар» за блистательное исполнение роли второго плана. Событие застало артиста, его супругу Анну и дочек Марфу и Акулину в автомобиле.

Фамилия Борисова прозвучала в списке номинантов первой. Супруга звезды не смогла сдержать эмоций и закричала от радости, а затем ударилась в слёзы. Марфа и Акулина не отстали от мамы и подарили папе искренние улыбки.