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24 января, 20:16

Крики и слёзы счастья: Появилось трогательное видео с первой реакцией семьи Борисова на его номинацию на «Оскар»

Появилось видео с первой реакцией семьи Юры Борисова на его номинацию на «Оскар»

В соцсетях американской кинокомпании Neon и фильма «Анора» появилось видео с первой реакцией семьи Юры Борисова на номинацию актёра на премию «Оскар» за блистательное исполнение роли второго плана. Событие застало артиста, его супругу Анну и дочек Марфу и Акулину в автомобиле.

Фамилия Борисова прозвучала в списке номинантов первой. Супруга звезды не смогла сдержать эмоций и закричала от радости, а затем ударилась в слёзы. Марфа и Акулина не отстали от мамы и подарили папе искренние улыбки.

Реакция семьи Борисова на номинацию. Видео © X / neonrated

Бабушка Юры Борисова призналась, что называла его «артистом фиговым»
Бабушка Юры Борисова призналась, что называла его «артистом фиговым»

Напомним, что портал IndieWire признал кинокартину «Анора» лучшим фильмом 2024 года. Сам актёр уже получил первую международную награду за роль в этой ленте, а также номинации на «Золотой глобус» (остался без награды), SAG Awards и BAFTA.

Обложка ©

X / neonrated

Тимур Хингеев
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