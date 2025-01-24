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24 января, 14:29

Бабушка Юры Борисова призналась, что называла его «артистом фиговым»

Актёр Юра Борисов. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Актёр Юра Борисов. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Бабушка актёра Юры Борисова прокомментировала его номинацию на «Оскар» за роль в «Аноре». По её словам, внук «относится к работе, как к работе». В беседе с Kp.ru она также рассказала о детстве и жизни артиста.

Пожилая женщина поделилась, что актёр живёт обычной жизнью и не страдает звёздной болезнью. И хотя родные очень гордятся Борисовым, они стараются не акцентировать внимание на звёздном статусе родственника. Юра для них близкий человек, а не номинант на премию «Оскар».

По воспоминаниям бабушки, Борисов с детства хотел быть актёром. Летом с утра он всегда помогал родным на даче, а вечера проводил на репетициях. На улице он собирал большое количество детей, и они ставили спектакли. На представления приходили родители и даже жители ближайших домов.

«Честно говоря, когда он объявлял мне, что идёт на репетицию, я ругалась, потому что я его называла с детства «артист фигов». Но он не обижался, он никогда ни на кого не обижается. И я рада тому, что он выше этого», — признаётся женщина.

Она также вспоминала, что внук с детства был очень рассудительным. Уже в три с половиной года Юра интересовался у бабушки, зачем живёт человек на свете. В семье же он ведёт себя, как простой человек. Всегда здоровается со знакомыми и старается больше времени уделять родным и близким, делится бабушка. Однажды к Борисову подошёл известный артист и сказал, что впервые встречает такого непритязательного актёра.

«Это был человек в возрасте, который сказал ему это. Вот это похвала для меня была и для его матери, она скромная. Мне нравится, что все дети и внуки всегда бегут помочь, когда кто-то нуждается. Я считаю, люди должны жить в таком мире — в естественном, простом, без претензий», — пояснила женщина.

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Напомним, что Юра Борисов был номинирован на «Оскар» за роль второго плана в фильме режиссёра Шона Бэйкера «Анора». По мнению эксперта, артиста номинировали на премию за роль «типичного русского». За рубежом в его ролях увидели классические представления о русском человеке: пьёт, хулиганит, но «с Достоевским в душе». Сам же актёр признался, что не до конца осознаёт, что чувствует. По его словам, ему было трудно осознать произошедшее. Борисов стал первым артистом из РФ, который удостоился этой номинации.

Алена Пенчугина
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