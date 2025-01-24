Бабушка Юры Борисова призналась, что называла его «артистом фиговым»

Бабушка актёра Юры Борисова прокомментировала его номинацию на «Оскар» за роль в «Аноре». По её словам, внук «относится к работе, как к работе». В беседе с Kp.ru она также рассказала о детстве и жизни артиста.

Пожилая женщина поделилась, что актёр живёт обычной жизнью и не страдает звёздной болезнью. И хотя родные очень гордятся Борисовым, они стараются не акцентировать внимание на звёздном статусе родственника. Юра для них близкий человек, а не номинант на премию «Оскар».

По воспоминаниям бабушки, Борисов с детства хотел быть актёром. Летом с утра он всегда помогал родным на даче, а вечера проводил на репетициях. На улице он собирал большое количество детей, и они ставили спектакли. На представления приходили родители и даже жители ближайших домов.

«Честно говоря, когда он объявлял мне, что идёт на репетицию, я ругалась, потому что я его называла с детства «артист фигов». Но он не обижался, он никогда ни на кого не обижается. И я рада тому, что он выше этого», — признаётся женщина.

Она также вспоминала, что внук с детства был очень рассудительным. Уже в три с половиной года Юра интересовался у бабушки, зачем живёт человек на свете. В семье же он ведёт себя, как простой человек. Всегда здоровается со знакомыми и старается больше времени уделять родным и близким, делится бабушка. Однажды к Борисову подошёл известный артист и сказал, что впервые встречает такого непритязательного актёра.