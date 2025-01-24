Бабушка Юры Борисова призналась, что называла его «артистом фиговым»
Актёр Юра Борисов. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Бабушка актёра Юры Борисова прокомментировала его номинацию на «Оскар» за роль в «Аноре». По её словам, внук «относится к работе, как к работе». В беседе с Kp.ru она также рассказала о детстве и жизни артиста.
Пожилая женщина поделилась, что актёр живёт обычной жизнью и не страдает звёздной болезнью. И хотя родные очень гордятся Борисовым, они стараются не акцентировать внимание на звёздном статусе родственника. Юра для них близкий человек, а не номинант на премию «Оскар».
По воспоминаниям бабушки, Борисов с детства хотел быть актёром. Летом с утра он всегда помогал родным на даче, а вечера проводил на репетициях. На улице он собирал большое количество детей, и они ставили спектакли. На представления приходили родители и даже жители ближайших домов.
«Честно говоря, когда он объявлял мне, что идёт на репетицию, я ругалась, потому что я его называла с детства «артист фигов». Но он не обижался, он никогда ни на кого не обижается. И я рада тому, что он выше этого», — признаётся женщина.
Она также вспоминала, что внук с детства был очень рассудительным. Уже в три с половиной года Юра интересовался у бабушки, зачем живёт человек на свете. В семье же он ведёт себя, как простой человек. Всегда здоровается со знакомыми и старается больше времени уделять родным и близким, делится бабушка. Однажды к Борисову подошёл известный артист и сказал, что впервые встречает такого непритязательного актёра.
«Это был человек в возрасте, который сказал ему это. Вот это похвала для меня была и для его матери, она скромная. Мне нравится, что все дети и внуки всегда бегут помочь, когда кто-то нуждается. Я считаю, люди должны жить в таком мире — в естественном, простом, без претензий», — пояснила женщина.
Напомним, что Юра Борисов был номинирован на «Оскар» за роль второго плана в фильме режиссёра Шона Бэйкера «Анора». По мнению эксперта, артиста номинировали на премию за роль «типичного русского». За рубежом в его ролях увидели классические представления о русском человеке: пьёт, хулиганит, но «с Достоевским в душе». Сам же актёр признался, что не до конца осознаёт, что чувствует. По его словам, ему было трудно осознать произошедшее. Борисов стал первым артистом из РФ, который удостоился этой номинации.