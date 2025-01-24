Борисов до сих пор не осознаёт, что его внесли в список номинантов на «Оскар»

Юра Борисов, номинированный на премию «Оскар», рассказал, как он воспринял новость о включении своего имени в список номинантов. По словам актёра, ему было трудно осознать произошедшее. Он стал первым артистом из РФ, который удостоился этой номинации.

«Я очень рад, это, конечно, сложно осознавать в моменте», — сказал Борисов в интервью ТАСС.