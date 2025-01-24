Борисов до сих пор не осознаёт, что его внесли в список номинантов на «Оскар»
Юра Борисов, номинированный на премию «Оскар», рассказал, как он воспринял новость о включении своего имени в список номинантов. По словам актёра, ему было трудно осознать произошедшее. Он стал первым артистом из РФ, который удостоился этой номинации.
«Я очень рад, это, конечно, сложно осознавать в моменте», — сказал Борисов в интервью ТАСС.
По словам Юры Борисова, о своей номинации он вместе с супругой узнал в машине. Услышав имя своего мужа, жена начала плакать и кричать. Актёр был включён в список номинантов на премию «Оскар» за работу в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера.
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Chris Pizzello / AP/ TASS