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Регион
24 января, 11:21

Борисов до сих пор не осознаёт, что его внесли в список номинантов на «Оскар»

Юра Борисов, номинированный на премию «Оскар», рассказал, как он воспринял новость о включении своего имени в список номинантов. По словам актёра, ему было трудно осознать произошедшее. Он стал первым артистом из РФ, который удостоился этой номинации.

«Я очень рад, это, конечно, сложно осознавать в моменте», — сказал Борисов в интервью ТАСС.

По словам Юры Борисова, о своей номинации он вместе с супругой узнал в машине. Услышав имя своего мужа, жена начала плакать и кричать. Актёр был включён в список номинантов на премию «Оскар» за работу в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера.

«Сумма увеличилась в три раза»: Озвучен баснословный гонорар Юры Борисова
«Сумма увеличилась в три раза»: Озвучен баснословный гонорар Юры Борисова
Обложка ©

Chris Pizzello / AP/ TASS

Полина Никифорова
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