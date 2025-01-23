Калашников, кот Бегемот, решала в Америке и Пушкин. Лучшие роли номинанта на «Оскар» Юры Борисова Юра Борисов стал первым отечественным актёром, номинированным на «Оскар». Награду он может получить за роль в фильме «Анора», где, по сути, пересказывается история культовой «Красотки», но на новый лад и с русской мафией. О ленте и артисте — в материале Life.ru 23 января, 17:41 Актёр Юра Борисов номинирован на «Оскар». Коллаж © Life.ru. Обложка © Gettyimages / Earl Gibson III/ GG2025, © Shutterstock / FOTODOM / Soho A Studio

Кто такой Юра Борисов

Юрий Борисов родился 8 декабря 1992 года в подмосковном Реутове. Решил стать актёром, занимаясь в театральной студии. В 16 лет поступил в Щепкинское театральное училище. Был зачислен в труппу «Сатирикона». Первая крупная работа на экране — главная мужская роль в мини-сериале о Чернобыльской катастрофе «Мотыльки» 2013 года.

В каких проектах снимался актёр

Юра Борисов в главной роли в фильме «Бык». Фото © «Бык» (2019), режиссёр Борис Акопов, сценарист Борис Акопов / Kinopoisk

В 2015 году сыграл подпольщика Сергея Тюленина в сериале «Молодая гвардия». Через два года исполнил главную роль в саге «Отчий берег». В 2019 году был номинирован на премию «Золотой орёл» за работу в фильме «Бык».

Исполнил второстепенные роли в лентах «Т-34» и «Союз спасения».

В 2020 году сыграл Михаила Калашникова в байопике «Калашников». За эту работу получил «Золотого орла».

Юра Борисов в роли Михаила Калашникова. Фото © «Калашников» (2020), режиссёр Константин Буслов, сценаристы Анатолий Усов, Сергей Бодров, Алексей Бородачёв / Kinopoisk

Борисов снимался в фантастике и артхаусе — в его копилке роли второго плана во «Вторжении», «Петровых в гриппе», «Эпидемии», «Купе номер 6». В «Мастере и Маргарите» Михаила Локшина озвучил кота Бегемота.

В ленте «Сто лет тому вперёд» сыграл капитана альянса космических пиратов Глота, в его напарника Весельчака У перевоплотился Александр Петров. Роль главного героя исполнил Марк Эйдельштейн.

Юра Борисов перевоплотился и в Пушкина. Картина «Пророк. История Александра Пушкина» выйдет в прокат 14 февраля.

Юра Борисов воплотил образ солнца русской поэзии. Фото © «Пророк. История Александра Пушкина» (2025), режиссёр Феликс Умаров, сценаристы Василий Зоркий, Андрей Курганов / Kinopoisk

27 февраля выйдет ещё один фильм с ним — «Кончится лето» от якутских режиссёров Владимира Мункуева и Максима Арбугаева.

Далее ожидается сериал Андрея Кончаловского «Хроники русской революции», где Борисов снялся с Юлией Высоцкой и Никитой Ефремовым. Кого он там сыграл, пока не сообщается.

Что известно про фильм «Анора»

Актёры Юра Борисов, Майки Мэдисон и Марк Эйдельштейн на премьере фильма «Анора». Фото © ТАСС / Chris Pizzello

Дуэт Марка Эйдельштейна и Юры Борисова шагнул дальше. Оба снялись в картине «Анора» о русских в США американского режиссёра Шона Бейкера. Борисова он заприметил в работе о поездке по России «Купе номер 6» и утвердил без проб. Сам Юра уже порекомендовал попробовать Эйдельштейна на главную мужскую роль.

По сюжету внучка эмигрантки из СССР стриптизёрша Анора Михеева (Майки Мэдисон), представляющаяся как Эни, знакомится с сыном русского олигарха Ваней Захаровым (Марк Эйдельштейн). Девушка соглашается провести с мажором неделю за 15 тысяч долларов, что сразу наводит на ассоциации с мелодрамой Гэрри Маршалла «Красотка».

Юра Борисов в фильме «Анора». Фото © «Анора» (2024), режиссёр Шон Бэйкер, сценарист Шон Бэйкер / Kinopoisk

Но здесь пара вскоре летит в Лас-Вегас, чтобы быстро и без шума пожениться. Об этом узнаёт дворовый авторитет Торос, которого наняли присматривать за парнем, и кидает клич своим подручным, роль одного из которых — гопника и решалы Игоря — и исполнил Юра Борисов. Они, а также прилетевшие в Америку родители Вани предпринимают все силы, чтобы помешать роману главных героев.

Судя по всему, роль Игоря, простого парня из эмигрантов с Брайтон-Бич, покорила западных критиков.

Фильм в 2024 году получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и является одним из фаворитов оскаровской гонки. Борисов номинировался и на «Золотой глобус», но его обошёл Киран Калкин с ролью в ленте «Настоящая боль».

Сыгравшая главную героиню Майки Мэдисон назвала Борисова одним из лучших и самых душевных актёров, с кем ей доводилось работать.

До оглашения шорт-листа номинантов на «Оскар» 17 февраля «Анору» убрали из онлайн-кинотеатров. Но её можно увидеть в кино и на ресурсах, где можно купить онлайн-просмотр.

Авторы Екатерина Субботина