У вампира Краснова отобрали корону, а любовную ведьму пытались запугать: Итоги 2-го выпуска «Битвы сильнейших – 2» Показали вторую серию «Битвы сильнейших – 2». Изменился ли лидер проекта, кто стал худшим экстрасенсом 25 января и каким было испытание — про всё рассказывает Life.ru. 25 января, 15:40 Life.ru, © VK / Битва экстрасенсов | Битва сильнейших

Как мы помним, в первой серии, на которую Life.ru также делал обзор в прошлую субботу, в самом мистическом шоу страны «Экстрасенсы. Битва сильнейших – 2» в тройку лидеров попали следующие экстрасенсы: Олег Шепс, Артём Краснов и Ангелина Изосимова. Но изменилась ли турнирная таблица после подсчёта баллов зрительского голосования? И кто составит конкуренцию новому королю проекта?

Кто стал лучшим в «Битве сильнейших – 2» после зрительского голосования

«Битва сильнейших – 2»: Кто стал лидером первой недели шоу? Фото © tnt-online

Ведущим Маратом Башаровым озвучены следующие баллы. Медиум Олег Шепс по итогам зрительского голосования набрал 7,5 балла. У Артёма Краснова — 7,4 балла, а колдовку русской традиции фанбаза одарила 6,8 балла.

Итоги зрительского голосования в шоу «Битва сильнейших – 2»: Шепс, Краснова и Изосимова. Фото © tnt-online

Изменился ли лидер «Битвы сильнейших – 2» после зрительского голосования? Пока нет. Лидирует всё так же Шепс — у него в общей сложности 25,1 балла. Следом идёт вампир Артём Краснов — у парня 24,6 балла. Замыкает тройку лидеров на момент начала серии 25 января в «Битве сильнейших – 2» Ангелина Изосимова. У колдовки 23,5 балла.

Кто из экстрасенсов участвовал в «Битве сильнейших – 2» в серии 25 января

Кто из экстрасенсов участвует в шоу «Битва сильнейших – 2»? Фото © tnt-online

Во втором эпизоде «Битвы сильнейших – 2», который показали сегодня на канале ТНТ в 18:00, участвовали одни из самых эпатажных и знаменитых в мире магии экстрасенсы. В испытании продемонстрировали свои способности Влад Череватый, Ольга Якубович и Виктория Райдос. Под конец собрания в готическом зале, перед отправкой в место проверки, плюнув ядом в конкурентку, колдовка Изосимова заявила, что поездка на каблуках на испытание станет для Якубович дорогой в один конец. Однако любовная ведьма кратко ответила: «Не дождётесь» — и вернулась под конец выпуска без каких-либо проблем.

«Битва экстрасенсов – 2»: Каким было испытание в эпизоде 25 января

«Битва сильнейших – 2», выпуск от 25 января: каким было испытание и кто лучше прошёл? Фото © tnt-online

Село Казинка в Ставропольском крае стало ареной мистического расследования «Битвы сильнейших» второго сезона. Семья, живущая в старом доме, обратилась за помощью, измученная необъяснимыми явлениями и постоянным трупным запахом. Трагедия, омрачившая жизнь семьи, — самоубийство главы на чердаке — добавила жути ситуации. Разгадать тайну дома прибыли Виктория Райдос, Влад Череватый и Ольга Якубович.

Кто из экстрасенсов «Битвы сильнейших – 2» оказался лучшим в серии от 25.01.2025? Фото © tnt-online

Каждый из экстрасенсов, используя уникальный дар, предложил свою версию происходящего. Якубович установила контакт с одним из прежних обитателей дома, чья душа, похоже, не нашла покоя. Райдос, известная своей способностью видеть глубинные энергетические связи умерших родственников, заявила о родовом проклятии, нависшем над семьёй. Череватый же направил взор в прошлое и обвинил во всех бедах первую хозяйку дома, предположительно занимавшуюся чёрной магией. В итоге под конец серии экстрасенсы провели магический консилиум, где решили, как же именно помочь этим людям.

После проведения ритуалов атмосфера в доме, по словам семьи, изменилась, но какой из экстрасенсов понравился зрителям больше всего, решит голосование, результаты которого станут известны 26 января в 23:00 по московскому времени. Следующую серию «Битвы сильнейших – 2» покажут уже в феврале — в субботу 1-го числа на ТНТ, в 18:30 по московскому времени.

Авторы Карина Морозова