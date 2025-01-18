Шепс гнобит новичков, а Краснов забирает способности: Итоги серии «Битва сильнейших» 2 от 18 января

Восемнадцатое января. Суббота. День, когда магический мир вновь столкнулся со зрителями в ослепительном свете софитов. Второй сезон «Битвы сильнейших» стартовал на ТНТ в 18:30 по московскому времени, обещая зрителям ураган эмоций и мистических откровений.

«Битва сильнейших» 2: Кто из экстрасенсов поругался в первой серии. Фото © VK / Битва Экстрасенсов

И кажется, сценаристы очень постарались, ведь не только состав участников поражает, но и хронометраж — первая серия «Битвы сильнейших» 2 заняла целых 150 минут! Девять титанов экстрасенсорного мира, девять ярчайших звёзд сошлись на одной арене, чтобы сразиться за заветную «Золотую руку». Но вместо дружеских рукопожатий — напряжение, искрящееся в воздухе. Поэтому в первые же минуты премьерного эпизода 18.01.2025 экстрасенсы начали ругаться между собой.

Четыре ветерана «Битвы», закалённые в прошлых сражениях, — Райдос, братья Шепс и Череватый — встретили новичков отнюдь не с распростёртыми объятиями. Егорова, Изосимова, Якубович, Левин и Краснов, каждый со своей победой за плечами, пришли заявить о себе. И это не осталось незамеченным.

С первых минут воздух загустел от соперничества. Александр Шепс, мастер эпатажа, подготовил для вампира Артёма Краснова «сюрприз», обёрнутый в перфоманс. Левин бросил вызов Изосимовой, а Егорова почувствовала холодное дуновение «дедовщины».

Кто стал участниками «Экстрасенсы. Битва сильнейших» во втором сезоне 2025 года. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sonya_egorova, alexandersheps.ru

«Есть ощущение какой-то такой нехорошей дедовщины, которая нас может здесь ожидать. Нас — это тех, кто здесь впервые. Есть у меня ощущение надменности по отношению к тем, кто здесь впервые», — сказала на камеру Соня Егорова. На что получила неприятное подтверждение в словах Шепса, который ответил, что это очевидно.

«Зачем отрицать очевидное? Это началось ещё с гримёрки, когда все начали приходить. По крайней мере, я это не отрицаю, как мои коллеги», — подтвердил Александр. Что ж, битва началась, и, видимо, второй сезон «сильнейших» будет невероятно жарким.

Каким было испытание в «Битве сильнейших» 2 в серии от 18.01.2025

Участники первой серии «Битвы сильнейших» 2: Артём Краснов, Ангелина Изосимова, Олег Шепс. Фото © VK / Битва Экстрасенсов | Битва Сильнейших

Забытый богом хутор Восход в Чувашии стал ареной для первого испытания сильнейших экстрасенсов 2025 года. Никаких жребиев — Ангелина Изосимова, Артём Краснов и Олег Шепс сразу окунулись в атмосферу гнетущей тайны. Местные, измученные ночными кошмарами и необъяснимой чередой смертей среди молодёжи, взывали о помощи. Тьма, сгущающаяся над Восходом, казалась почти осязаемой.

Каждый из экстрасенсов, используя свой уникальный дар, попытался пробиться сквозь завесу мистического ужаса. И каждый увидел его — призрак девочки-утопленницы, чей скорбный плач, казалось, разносился по заброшенным улицам хутора. Её неупокоенная душа, полная боли и отчаяния, стала причиной всех бед, обрушившихся на Восход.

Артём Краснов — вампир — согласился помочь и провёл ритуал успокоения духа в «Битве сильнейших» в серии от 18 января 2025 года. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / artemredofficial

Вампир Артём Краснов сначала взял на понт Олега и отведал его крови, закрыв медиуму магический взор, а затем, словно рыцарь, вступил в схватку с тьмой и предложил провести очищающий ритуал. Местные согласились. Его действия, наполненные древней силой, стали лучом надежды для жителей хутора, измученных страхом. Только колдунья русской традиции Ангелина Изосимова была не в восторге от такого расклада и назвала способности Артёма Краснова «фуфлом».

Кто стал лучшим в первой серии «Битвы сильнейших» 18 января

Первые результаты второго сезона «Экстрасенсы. Битва сильнейших»: на момент первой серии 18 января лидирует Олег Шепс.

По предварительным баллам, которые в традиции шоу раздавали экстрасенсы, в испытании на данный момент не участвовавшие, лидирует Олег Шепс с результатом в 17,6 балла. В спину Шепсу дышит вампир Артём Краснов — у него 17,2 балла, а третье место на момент первой серии «Битвы сильнейших» 2 занимает Ангелина Изосимова — у неё 16,7 балла.