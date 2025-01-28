Российский актёр Колокольников снялся в третьем сезоне сериала HBO «Белый лотос»

Российский актёр Юрий Колокольников снялся в третьем сезоне известного сериала американской студии HBO «Белый лотос». Информацию об этом журналистам сообщил режиссёр фильма «Последний Ронин» Максим Шишкин. Участие нашего артиста в «Белом лотосе» не было раскрыто до выхода трейлера. На данный момент неизвестно, какую именно роль он исполнил.