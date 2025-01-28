Российский актёр Колокольников снялся в третьем сезоне сериала HBO «Белый лотос»
Актер Юрий Колокольников. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Российский актёр Юрий Колокольников снялся в третьем сезоне известного сериала американской студии HBO «Белый лотос». Информацию об этом журналистам сообщил режиссёр фильма «Последний Ронин» Максим Шишкин. Участие нашего артиста в «Белом лотосе» не было раскрыто до выхода трейлера. На данный момент неизвестно, какую именно роль он исполнил.
«Если вы задавались вопросом, куда после финала пошёл «Ронин», то знайте: он отправился в «Белый лотос», — заявил режиссёр.
Напомним, что ранее в сериале должен был сняться гражданин РФ Милош Бикович, но украинский МИД возмутился решением американской телекомпании HBO пригласить на съёмки россиянина, получившего три года назад гражданство. После начала СВО звезда сериала «Отель Элеон» заявил, что его отношение к России не изменилось, он по-прежнему считает её своей второй родиной. Позже говорили, что его место займёт болгарский артист Джулиан Костов.