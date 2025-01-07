Муж звезды «Белого лотоса», режиссёр Баэна покончил с собой
Режиссёр Джефф Баэна скончался в возрасте 47 лет
Джефф Баэна и Обри Плаза. Обложка © ТАСС / Zuma / F. Sadou
Режиссёр Джефф Баэна, супруг актрисы Обри Плазы, известной по сериалу «Белый лотос», трагически ушёл из жизни в возрасте 47 лет. Согласно предварительным данным, причиной его смерти стало самоубийство, сообщает TMZ.
Джефф Баэна родился в 1977 году в Майами. Он окончил киношколу Нью-Йоркского университета и переехал в Лос-Анджелес, где начал развивать свою карьеру. Сначала он работал ассистентом у известного режиссёра Роберта Земекиса, а с 2014 года стал создавать собственные фильмы. В его фильмографии такие картины, как «Если твоя девушка — зомби», «Наездница», «Джоши», «Маленькие часы», «Кружи меня» и другие.
С 2011 года он состоял в отношениях с Обри Плазой, а в 2020 году пара заключила брак. У них не было общих детей.
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