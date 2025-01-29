Зачем Евгений Леонов ходил в Бутырку, а Брежнев спасал "Джентльменов удачи" 31 год назад, 29 января 1994 года, ушёл из жизни народный артист СССР, актёр театра и кино Евгений Леонов. Наиболее выдающейся его работой по праву можно назвать роли вора-рецидивиста Доцента и заведующего детским садом Евгения Трошкина в ленте «Джентльмены удачи». 28 января, 21:20 Евгений Леонов сыграл две роли в культовой комедии «Джентльмены удачи». Обложка © Кадр из фильма «Джентльмены удачи», режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева / Kinopoisk

«Тюремный» опыт Евгения Леонова

«Моргалы выколю, пасть порву» — эти выражения были знакомы каждому советскому гражданину, вне зависимости от возраста. Это говорит о всенародной любви, которую фильм заслужил в глазах советского кинозрителя.

Леонов был достаточно добродушным и трогательным человеком. Но в фильме «Джентльмены удачи» ему предстояло сыграть свою полную противоположность в лице вора Доцента. Поэтому актёру требовалась тщательная подготовка, чтобы вжиться в роль уголовника.

Леонов решил перенять «воровской» опыт из первых рук. Он лично посещал Бутырскую тюрьму, где наблюдал за поведением и речью заключённых. Именно здесь он получил тот опыт, который в дальнейшем гениально воплотил в «Джентльменах удачи».

Режиссёр фильма — бывший зэк

Евгений Леонов в роли рецидивиста Доцента «лишает зрения». Фото © Кадр из фильма «Джентльмены удачи», режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева / Kinopoisk

Также своими знаниями о криминальном мире поделился режиссёр фильма Александр Серый. В молодости он чуть не убил человека. Серый однажды пришёл в гости к своей девушке и увидел там парня. В порыве ревности он ударил молодого человека молотком по голове. За это будущего режиссёра приговорили к шести годам тюремного заключения.

Уголовное прошлое в дальнейшем стало серьёзным барьером на пути к карьере в кино. Только благодаря заступничеству режиссёра Георгия Данелии, с которым дружил Серый, последнего утвердили на роль режиссёра картины.

Как Брежнев спас «Джентльменов удачи»

Сам фильм «Джентльмены удачи» вызвал неоднозначную реакцию в правящей верхушке Советского Союза. В то время цензура была достаточно жёсткой, каждая новая картина должна была пройти проверку в Госкино, и только в случае положительной рецензии она выходила на большие экраны.

«Джентльмены удачи» тогда вызвали немало нареканий у чиновников. В Госкино считали, что романтизация уголовного мира и обилие тюремного жаргона не соответствовали ценностям социалистического общества.

Но судьбу фильма решил случай. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев очень любил кино. По выходным на даче он часто отсматривал новинки советского кинематографа. Однажды «Джентльмены удачи», которые к тому моменту уже получили негативное заключение Госкино СССР, попали к зятю генсека Юрию Чурбанову. Он привёз новый фильм на дачу к своему тестю, где в тот момент также находился министр внутренних дел СССР Николай Щёлоков.

Евгений Леонов, Георгий Вицин и Савелий Крамаров в одном из популярнейших советских фильмов «Джентльмены удачи». Фото © Кадр из фильма «Джентльмены удачи», режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева / Kinopoisk

Брежнев пришёл в восторг от картины, он смеялся практически весь сеанс. Щёлоков также высоко оценил новый фильм. Именно это спасло картину от пыления на полках архива Госкино.

Государственный аппарат в то время работал так, что одобрение главой государства того или иного проекта воспринималось как указание на его реализацию. Противоречить мнению генсека никто не мог, включая чиновников из Госкино.

«Джентльмены удачи» вышли на экраны в 1972 году. В первый год фильм посмотрели 65 миллионов советских граждан. Ажиотаж в кинотеатрах был такой, что перекупщики завышали цены на билеты в 15 раз. Многие фразы из фильма, вышедшего на экраны полстолетия назад, знакомы большинству россиян и в наши дни.

Авторы Альмир Хабибуллин