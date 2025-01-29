Опасные часы: когда Луна исчезнет с неба 29 января и чем обернётся невнимательность в этот день

29 января – день может запросто стать поворотным моментом в вашей жизни, если говорить о его энергетике. В этот день произойдет новолуние в Водолее, и, несмотря на общее восприятие этого периода лунного цикла как момента для новых начинаний и позитивных намерений, 29 января несёт в себе определенные риски. Когда они будут?

Психологическая уязвимость утром с 7:00 до 8:00

Опасные часы в среду, 29 января: что нас ждёт. Фото © Freepik

Одной из ведущих тем 29 января станет психологическая уязвимость. Это тот момент, когда мелкие тревоги и беспокойства могут вырасти в нечто более серьезное. «Негативные мысли, которые возникают по утрам из-за того, что человек не выспался, могут 29 января затмить позитивные намерения. Люди с большей вероятностью станут более чувствительными к критике, болезненно реагируя на даже самые незначительные замечания», — говорит астролог Белла Винкс.

Переломный момент с 15:30 до 16:30

Новолуние в январе: время, когда луна переродиться. Фото © Freepik

В момент новолуния 29 января, которое наступит одновременно с Китайским Новым Годом Змеи в 15:37 по московскому времени, многие, как рассказывает экстрасенс и астролог Белла Винкс, могут столкнуться с нагромождением дел и обязательств, которые они либо игнорировали, либо не успели выполнить. Эта неразбериха может вызвать ощущение подавленности и страха: «Как же мне все это осилить?»

Пик тревог и истерик с 19:00 до 20:00

Пик негатива 29 января намечается на вечер. Фото © Freepik

Это время, когда важно быть особенно внимательным к своему внутреннему состоянию. Важно не оставаться наедине с негативом: активно делитесь своими переживаниями с близкими, чтобы избежать психологического давления, нарастающего изнутри.

С учетом общего фона дня, 29 января может стать временным полем для конфликтов и недоразумений. Это происходит не только из-за повышенной эмоциональности, но и из-за искаженного восприятия. Люди начинают склоняться к драматизации ситуаций, раздувая проблемы до неимоверных масштабов. Белла Винкс астролог, таролог, экстрасенс

Важно помнить, что это время подходит не для авралов и чрезмерного давления на себя. Вместо того чтобы пытаться сделать все сразу, постарайтесь расставить приоритеты. Сосредоточьтесь на задачах, которые действительно актуальны, и не стесняйтесь говорить «нет» тому, что вам неинтересно или слишком обременительно в данный момент.

Возвращение страхов с 22:00 до 23:00

Почему тревожность 29 января придёт вечером? Фото © Freepik

Со слов эксперта, 29 января будет ещё один опасный час, который может спровоцировать повышенную восприимчивость к страхам и фобиям. Готовьтесь, что вечером у вас обостряться тревожные мысли, которые вы, возможно, старались игнорировать весь день.

«Если вы почувствуете, что какие-то внутренние страхи начинают проявляться, старайтесь не быть одним с ними. Направьте свои усилия на проработку того, что беспокоит. Это может быть достигнуто через практики медитации, занятия спортом или просто общение с поддерживающими людьми», — советует Белла Винкс.